Une adresse pour taper la balle  à couvert

Ouvert depuis juillet à Saint-Ouen près de la plaine sportive et inaugurée officiellement à la mi-octobre, l’adresse n’a plus rien à voir avec l’ancien hangar de la maison Boutard.

Quatre disciplines sportives au Padel Arena Vendômois

Ces locaux loués de 1.600 m2 abritent désormais trois pistes de padel, discipline en plein boum, un espace multisport pour terrain de badminton et un autre de pickleball et ping-pong. Également un simulateur de golf indoor permettant de se propulser en train de jouer sur tous les terrains du monde. Est par ailleurs envisagé l’aménagement futur d’un terrain de pétanque.

« Nous ne sommes pas un club pour joueurs confirmés mais un centre sportif non franchisé ouvert à toutes et tous aussi bien aux débutants qu’aux compétiteurs avec pour ligne directrice l’envie de décrocher des tracas du quotidien et passer un bon moment.»

Des animations à la pelle

Depuis son ouverture, le complexe avec son espace accueil ambiance club house (écran TV, billard, baby-foot et bar-coin repas sans alcool fort) met sur pieds nombre d’animations pour offrir à tout un chacun «l’opportunité d’un temps de détente quelque soit son niveau sportif», souligne l’ancien chef d’entreprise dans le bâtiment, passionné vendômois de foot, de boxe qui aujourd’hui aime organiser des évènements autour du sport. Avec les deux salariés des lieux, Laurine et Kyllian, Sébastien Deniau propose des tournois raquettes avant tout ludiques pour tous, des rencontres mixtes pour novices, les tournois Américano le samedi de 9h à 12h. Ou des retransmissions de match.

En novembre à 19h, s’ajoutent mardi 3 novembre un tournoi padel déguisé pour Halloween, jeudi 12 novembre, une rencontre November (prévention du cancer de la prostate), jeudi I9 novembre un tournoi padel pour joueurs confirmés et jeudi 26 novembre un tournoi padel 100 % féminin.

Padel Arena Vendômois, 16 rue Auguste Conte à Saint-Ouen, près de l’entrée de la plaine des sports Saint-Exupéry.

Les pistes et terrains sont ouverts de 6h à 2h avec tarification heures pleines ou creuses. Organisations d’événements sur mesure. Parking. Accessibilité PMR