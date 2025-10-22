Développer davantage la compétition

Avec près de 500 licenciés, l’USV Natation est au maximum de sa jauge pour que tous les membres puissent rejoindre les bassins en toute quiétude. Plusieurs activités au sein du club sont proposées, du loisir à la compétition en passant par le sport santé ou le sport adapté. L’USV Natation présentait son bilan lors de son assemblée générale début octobre.

L’USV Natation reste le premier club sportif de Vendôme en nombre de licenciés encadrés. En effet, chaque adhérent nage quelle que soit la session qu’il a choisie avec un entraîneur ou éducateur, ce qui n’est pas forcément le cas pour d’autres sports où l’on retrouve de nombreux licenciés également comme le tennis. «Nous sommes aussi d’utilité publique car savoir nager est une priorité. Nous avons toujours en France, entre 20 et 30 % d’enfants en 6e qui ne savent pas se déplacer en toute sécurité dans un bassin» soulignait Aline Gruel qui, en tant que présidente du club depuis l’année dernière, assurait sa première assemblée générale. L’USV Natation a également un créneau seniors pour apprendre à nager, ce qui n’était pas le cas il y a encore dix ans.

Outre toute la partie apprentissage et loisir du club, l’USV Natation, en cette nouvelle olympiade 2024-2028, a un plan de développement axé sur la natation de compétition. «Nous avons actuellement seulement 10 à 15 % de licenciés compétiteurs qui sont pourtant essentiels à l’image du club, cet aspect sportif est vital. En effet, bien que la compétition coûte cher au club, ce sont les compétiteurs qui véhiculent l’image du club et de la ville de Vendôme dans toute la région et même au niveau national pour Clémence Caille dans la catégorie junior ou dans la catégorie sénior les Maîtres» détaille la présidente. Les compétiteurs entraînent également toute une dynamique de club, le plus jeunes regardent les plus grands s’entraîner. Les nageurs de compétition sont dans l’eau quasiment tous les jours, cela demande de la discipline, un choix de vie. «Pour gagner une seconde sur ton temps, cela demande beaucoup d’effort et si tu ne t’entraînes pas, tu perds très vite tes performances. Mobiliser nos ados aujourd’hui qui sont de plus en plus sollicités à fournir un effort répété dans le temps avec une hygiène de vie adéquate, ce n’est pas évident. D’ailleurs, on retrouve souvent ces mêmes enfants qui réussissent le mieux à l’école, le sport est un facteur de réussite» poursuit l’entraîneur Wilfried Gruel lors de la présentation des résultats sportifs du club.

Pour mobiliser ses jeunes, l’USV Natation organise chaque année plusieurs stages sportifs pour tous les niveaux. Seul regret peut-être pour la présidente, c’est la compétition par équipe qui n’existe quasiment plus, la fédération privilégiant l’individuel. «Pourtant, ces interclubs permettaient une cohésion en nageant pour son club» conclut-elle.