Des jambes pour le cerveau

Chris Langeveld, Néerlandais, était à Vendôme début octobre sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Parti de Hollande le 29 août, il devrait arriver à destination, à Santiago de Compostelle, pour le 24 décembre, comme un symbole.

30 km par jour en moyenne, Chris marche pour la bonne cause. En effet, à plus de 50 ans, il aurait pu ne pas être sur le chemin après un accident vasculaire. Atteint d’une maladie génétique, cause de cet AVC, qui a emporté son grand-père, son père et ses oncles, il a pris conscience qu’il devait agir. Avant son départ, ce pèlerin particulier a mis une cagnotte pour récolter de l’argent qu’il reversera en intégralité pour la recherche sur cette maladie.

Après plus de 723 000 pas, et 657 kilomètres dans les jambes à Vendôme, il poursuit son chemin sur la Via Turonensis jusqu’à Santiago de Compostella avec une halte programmée d’une semaine dans le Bordelais où sa famille le rejoindra.

Facebook pour le suivre et pour vos dons : chris goes Santiago de Compostella