Le département récompense les sportifs et clubs

selommes remise de materiel et de trophee sportifs

En cette fin septembre, en deux rendez-vous, l’un au sud du département, l’autre au nord, le Conseil départemental de Loir-et-Cher a convié aux côtés de son président Philippe Gouet 180 clubs sportifs à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de remise de matériel.

Depuis de nombreuses années, le Conseil départemental est engagé dans la politique visant à soutenir et encourager la pratique sportive pour tous, en particulier chez les jeunes. Dans ce cadre, une dotation annuelle en petit matériel (ballons, raquettes, casques, gants,…) est octroyée à des clubs du département proposés par les comités sportifs départementaux, récompensant ainsi leur travail et leur engagement auprès des jeunes sportifs.

Les acteurs du monde sportif local, pour la plupart bénévoles, ont été également mis à l’honneur durant ces cérémonies. Ainsi pour le Vendômois, Estelle Germonprez du club CTS Montoirien et présidente du comité de tir sportif a reçu la récompense «Bénévole sénior». Noa Pages, de l’USV Boxe à Vendôme a reçu la récompense «Performance jeune». Quant au coup de cœur du département, il a été attribué à Hand’Ensemble de Vendôme.

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

