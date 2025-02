Encourager la pratique para-sportive

Accueillir demain, au sein des clubs sportifs, un public différent dans un cadre adapté et sécurisé s’apprend. C’est tout le sujet de ces sessions «Club Inclusif» dont celle organisée en janvier à Vendôme.

Portée par le Comité paralympique et sportif français, soutenue par le ministère des sports et pilotée par un référent de la Fédération française handisport ou la Fédération française de sport adapté, une nouvelle session de formation du programme «Club Inclusif» s’est déroulée à Vendôme pour huit clubs sportifs volontaires inscrits du département. Gratuites pour eux, ces sessions sont cofinancées à parts égales par le comité paralympique et le conseil départemental de Loir-et-Cher. Avec des objectifs comme sensibiliser les clubs et lever les freins liés aux préjugés tout en rassurant les futurs pratiquants et en créant un réseau de clubs inclusifs, ces sessions se sont tenues sur trois jours, avec une partie théorique et une partie pratique grâce à la venue de résidents sportifs du Foyer d’Accueil Médicalisé de la Varenne à Azé qui se sont prêtés au jeu des futurs accueillants. Les clubs sportifs participants ont également un suivi de six mois en accompagnement afin de garantir la qualité de l’encadrement et la sécurité.