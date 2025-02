Pour la 4ᵉ édition du Forum Jobs d’été, la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois (CATV) a réuni avec plusieurs partenaires environ 800 offres de travail saisonnier sur le Vendômois mais également sur le Loir-et-Cher et toute la Région centre-Val de Loire.

9L’idée de ce forum est bien de faciliter la mise en relation des jeunes et des recruteurs privés ou publics en partenariat avec la Mission locale, France Travail, les directions du Développement économique, des Ressources humaines et Enfance Jeunesse, de la Chambre des métiers et de l’artisanat, le Bureau Information jeunesse de Loir-et-Cher (Bij41) et le Point information jeunesse (le Transfo). «Généralement, il y a plus d’offres que de demandes, c’est ce qui s’est passé l’année dernière, mais l’objectif est bien que les jeunes aient accès à un maximum d’offres» détaillait Laurent Brillard, président de la CATV. Même si cela reste des jobs d’été où aucun profil précis n’est demandé à part la recherche d’alternant par les entreprises, certains diplômes comme le BAFA sont obligatoires pour travailler dans le domaine de l’animation vers la jeunesse.

Ce forum s’organise autour d’espaces qui retrouvent chaque spécialisation. Le Transfo animera des ateliers pour créer son CV le jour même avec également en amont de ce forum, du 12 au 26 février, des cessions dans différents lieux de l’arrondissement de Vendôme. En effet, travailler son CV et sa lettre de motivation est idéal pour Parcoursup, les chantiers citoyens ou son job d’été prochain !