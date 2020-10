«J’ai testé pour vous….,» le foot féminin

A l’heure où la presse parle d’Eugénie Le Sommer, j’ai testé le foot avec les féminines de l’Union Sportive Vendômoise section Football.

Rassurez-vous, je ne me déclare pas la nouvelle Eugénie Le Sommer, ni même nouvelle pratiquante. Mais essayer le football de manière encadrée était une première, ce sport si populaire, connu de tous et facilement praticable.

De nature plutôt mauvaise joueuse, je me suis toujours dit qu’un sport collectif ne pourrait pas être mon activité de prédilection. Notamment face à l’adversaire, où je ne saurais pas forcément être «fair-play». Pour cette séance d’entraînement, je me devais, de toute façon, de rester à ma place, déjà puisque toutes les joueuses ont largement plus d’expérience que moi et que je ne possédais ni crampons ni protèges tibias. Or pour une bonne pratique du foot ces accessoires restent essentiels.

J’ai été accueillie de manière sympathique par l’entraîneur Yohan et ses joueuses âgées de 13 à 35 ans, sur le terrain synthétique des Maillettes. La séance débute par un échauffement que les sportives gèrent toutes seules afin d’être en autonomie les jours de match. Ensuite quelques matchs, sur la moitié du terrain sont effectués pour travailler la qualité de passe, la bonne gestion de l’espace et développer la cohésion de groupe…

L’entraînement se termine par des étirements gérés encore une fois en autonomie par chaque fille pendant le débriefing du coach et ses quelques assistants. Les filles séniors avaient un match de prévu le lendemain de mon test, à Châteauroux, qu’elles ont malheureusement perdu, 5 à 0. Au vu de la remarque d’une des joueuses «mais tu as déjà joué au foot ?», je conclus que j’étais plus un boulet qu’une bonne coéquipière ; rester attentive à chaque mouvement du ballon est assez compliqué mais cette séance était chaleureuse puisque collective. Et qui sait, peut-être qu’une des joueuses sera, elle, une nouvelle Eugénie Le Sommer…

Julie Poirier