Krav Maga Vendômois ou l’art du self-défense

En septembre, au Dojo de Vendôme est né un nouveau club sportif, l’association Krav Maga Vendômois (KMV41), discipline de self-défense ouverte à tous à partir de 15 ans.

Jean-Marc Pire, instructeur fédéral diplômé et reconnu, vient de créer son club. « J’ai eu 2 clubs sur Paris et j’officiais en tant qu’instructeur dans 7 clubs. J’étais alors quasiment 7 jours sur 7 sur les tatamis en plus de mon travail », souligne Jean-Marc Pire, installé depuis plus de 4 ans dans le Vendômois, ancien officier de sécurité et pratiquant officiellement le Krav Maga depuis 15 ans. Ce sport de combat, né en Israël au sein du Mossad, était classé en France jusqu’en 1996, secret-défense et réservé à l’élite. Dès son ouverture au public, cette discipline s’est basée sur le self-défense. « On est bien dans l’apprentissage de la réponse proportionnée à donner face à l’attaque », souligne-t-il.

En dehors des cours dorénavant possibles sur Vendôme et des techniques qui sont axées sur le déplacement naturel du corps et sur les réflexes, il existe tout un cheminement de prise de conscience de l’agression, à savoir éviter les situations de danger. « Malheureusement, aujourd’hui les agressions ont bien changé car même si vous donnez vos clés de voiture par exemple, cela n’empêchera pas de vous passer à tabac. C’est pourquoi, on essaie de travailler les réponses à toutes les situations, avec également arme blanche, matraque ou bâton car le Krav Maga se pratique sur la réalité de la situation et par des exercices pratiques », détaille l’instructeur.

Les cours permettent également d’apprendre à maîtriser son stress. « Quand vous êtes agressé, vous avez l’impression d’avoir le sang qui descend dans les chaussures, vous n’arrivez plus à vous contrôler. C’est un moment de frayeur, de panique, un réflexe naturel. Même si le Krav Maga n’est pas un sport véritable mais plutôt une discipline de self-défense, la première règle à savoir, c’est qu’il n’y en a pas. Tout le monde peut se défendre car on n’utilise pas la force, on utilise tout son corps avec souplesse et rapidité », conclut Jean-Marc Pire.