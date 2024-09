Le gratin des pilotes français au rallye Coeur de France

Une centaine de concurrents au départ de Vendôme et un suspense total : voilà en résumé le prochain rallye Cœur de France du 27 au 29 septembre ! Tout se prépare pour accueillir la septième manche du championnat de France.

L’organisation, désormais bien réglée, peaufine tous les détails et doit s’assurer que chacun sera à son poste le jour du départ. Il faut motiver les partenaires, s’assurer de toutes les autorisations, rassembler les bénévoles…

Mais la détermination de l’ASA Cœur de France ne fléchit jamais ! La récompense sera l’accueil de la plupart des meilleurs pilotes français de rallye. Quant au parcours, il change chaque année tout en conservant certaines portions : «En gardant un format condensé entre Vendôme et Savigny-sur-Braye, nous restons dans l’ADN du Cœur de France qui fait son succès» confirme Claude Serpin, le président du comité d’organisation qui mobilise près de 500 personnes entre les officiels, les commissaires de route et les bénévoles.

Les temps forts de l’édition 2024

Ce seront les 13 épreuves chronométrées dans lesquelles les concurrents donneront le meilleur d’eux-mêmes. Elles sont disséminées dans tout le Vendômois (voir programme) et dans la Sarthe avec celle de Bessé-sur-Braye. Elles sont libres d’accès et gratuites via des zones publiques.

Une spéciale-spectacle est particulièrement intéressante : celle de Vendôme samedi 28 à partir de 17h15 aux Grands-Prés. De la pure adrénaline avec une bonne visibilité pour admirer la virtuosité des pilotes.

Ceux qui s’intéressent de près aux voitures de rallye auront l’occasion de voir les mécaniciens en action et les pilotes dans le nouveau parc d’assistance autour du plan d’eau de Villiers-sur-Loir, laissant ainsi les parkings du centre-ville aux habitants.

Le départ et l’arrivée changent de lieu et se situeront sur le parvis Rochambeau.

Il ne faudra pas manquer les passages de l’Adac Opel Electric Rally Cup : une dizaine de Corsa 100 % électriques sont engagées dans un mini-championnat d’Europe. La transition écologique est lancée !

Demandez le programme

Vendredi 27 septembre

Shakedown (essais libres) 9h-15h30

Villiers-sur-Loir

Vérifications techniques 16h-22h Vendôme au Minotaure, puis parc fermé sur le parvis Rochambeau.

Samedi 28 septembre (1ère étape)

L’horaire correspond au départ de la première voiture de course, puis de minute en minute. Prévoir d’arriver 10 minutes avant pour se positionner.

Départ 8h15 Parvis Rochambeau à Vendôme

Assistance plan d’eau de Villiers-sur-Loir

*ES 1 Sougé-Bonneveau (14,8 km) 9h35

*ES 2 Bessé-sur-Braye (14,8 km) 10h15

*ES 3 Cellé (13 km) 11h05

Assistance plan d’eau de Villiers-sur-Loir

*ES 4 Sougé-Bonneveau (14,8 km) 14h15

*ES 5 Bessé-sur-Braye (14,8 km) 14h55

*ES 6 Cellé (13 km) 15h45

Assistance plan d’eau de Villiers-sur-Loir

*ES 7 Super-Vendôme (0,8 km) 17h30

Fin de 1e étape aux Grands Prés et parc fermé parvis Rochambeau

Dimanche 29 septembre (2ᵉ étape)

Départ 7h30 parvis Rochambeau à Vendôme

Assistance plan d’eau de Villiers-sur-Loir

*ES 8 Sargé-sur-Braye (14,3 km) 8h45

*ES 9 Savigny-sur-Braye (22,2km) 9h25

*ES 10 Fortan-Mazangé-JM Gaillard (13,8 km) 10h25

Assistance plan d’eau de Villiers-sur-Loir

*ES 11 Sargé-sur-Braye (14,3 km) 13h25

*ES 12 Savigny-sur-Braye (22,2 km) 14h05

*ES 13 Fortan-Mazangé-JM Gaillard (13,8 km) 15h05

Podium arrivée et remise des prix à partir de 16h parvis Rochambeau à Vendôme

Retrouvez les plans de toutes les épreuves et informations sur : www.rallyecoeurdefrance.org

Les forces en présence

Avantage Camilli

Le championnat de France des rallyes a franchi la mi-saison à l’arrivée du rallye du Rouergue en juillet. Après cette 5ᵉ manche, celui qui l’avait emporté l’an passé à Vendôme, Eric Camilli, vainqueur cette année à Antibes et Mende, occupe de peu la tête du classement provisoire devant Leo Rossel, lauréat au Touquet et dans les Vosges. Pour Yoann Bonato, gravement accidenté au rallye des Vosges-Grand Est et deuxième ex-aequo avec Rossel, l’inconnue réside dans la date de son retour en compétition. Des positions que le prochain Rallye du Mont-Blanc début septembre ont pu modifier. Avec Pierre Roché en tête d’affiche, le Trophy Alpine Rally rassemble une dizaine de participants, autant que l’Adac Opel Electric Rally et ses Corsa 100 % électriques. Ajoutons un rallye de régularité avec des autos anciennes et des sportives modernes.