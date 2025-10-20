Une nouvelle boutique de fleurs, Ô Jardin des Oliviers, vient de s’ouvrir à Mondoubleau.

À sa tête, un passionné des fleurs qui, aussi loin qu’il se souvienne, a développé cette passion avec sa grand-mère de Saint-Calais qui participait chaque année au concours des Maisons fleuries. Diplômé de l’École internationale de la fleur Jean-Louis Antoine à Fondettes (37), Gwenaël Chaufournier a fait de nombreux stages chez Chantal Briand avant de la rejoindre pendant 5 ans au sein de sa boutique.

« Les fleurs, c’est la vie, à chaque moment de votre vie, l’harmonie des fleurs vous accompagne », détaille le nouveau fleuriste de Mondoubleau.

Gwenaël Chaufournier, au sein de sa jolie boutique, s’occupe de tout et s’attache particulièrement, à travers son goût artistique, à personnaliser ses compositions, naissances, mariages, mais également le deuil avec des plaques commémoratives et des fleurs de soie. Il assure un service livraison et adhère à Interflora.

Vous trouverez également un rayon de pêche pour les carpistes avec la vente des cartes de pêche et des appâts et autres bouillettes de la marque artisanale EEL Baits.