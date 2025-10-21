Performance et solidarité au Handball

L’USV Handball, 70 ans de présence à Vendôme, est devenue, au fil des années, bien plus qu’un simple club sportif.

Aujourd’hui, l’USV Handball, ce sont 17 équipes engagées au niveau départemental et régional avec 85 % de licenciés âgés de moins de 18 ans. Tous portent haut les couleurs du club, avec la volonté affirmée de se maintenir et de progresser dans les championnats grâce au travail de formation réalisé par les éducateurs et bénévoles. Mais ce sport, que l’on a tous pratiqué au moins à l’école, est également un moteur d’inclusion.

En effet, consciente que l’accès à la pratique sportive reste parfois difficile pour certains publics, l’USV Handball fait de l’accessibilité une priorité à l’exemple du Hand’Ensemble, cette pratique inclusive adaptée aux personnes en situation de handicap, partageant les valeurs collectives de ce sport et qui vient d’être récompensée par le Conseil départemental. Également, le Hand’Fit, centré sur la santé et le bien-être, attire un public nombreux, des adultes souhaitant reprendre une activité sportive douce et conviviale. «Pour nous, chaque Vendômois doit pouvoir trouver sa place sur un terrain de handball, quels que soient son âge, son niveau ou sa condition» détaille Nicolas Barlet, éducateur sportif à l’USV Handball.

Comme pour toute association, l’USV Handball se projette dans l’avenir avec, pour sa part, des initiatives concrètes. Elle souhaite développer en lien avec la ville de Vendôme des espaces adaptés à ces nouvelles disciplines comme le Hand à 4 ou le Hand’Fit. Accueillir également des étudiants en stage et renforcer le réseau de partenaires locaux pour consolider la place de ce club devenu acteur majeur de la vie vendômoise.

L’USV Handball incarne à la fois la vitalité sportive et l’importance du rôle éducatif et social du sport. Cette double ambition constitue l’ADN du club, former des joueurs mais aussi des citoyens.