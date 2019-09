Faire carrière chez «Marcel», diversité des métiers et esprit de famille

Saison 1. Épisode 10. Après le temps des vacances, voici venu celui de la reprise du labeur. Deux temps qui se conjuguent au présent chez «Marcel»

Comme chaque année, les équipes Minier se sont retrouvées, début juillet, avec conjoints et enfants, pour une journée festive. Une sortie qui, non seulement, marquait l’entrée dans la période estivale mais qui, également,permettait à l’ensemble des collaborateurs d’échanger et de partager dans un tout autre contexte.

Le déplacement ne fut pas très long puisque c’est dans un fleuron du tourisme loir-et-chérien, au zoo de Beauval, que les salariés ont partagé ce moment avec la découverte des animaux emblématiques du lieu.

Déjà la rentrée, et c’est le retour de l’activité galopante. L’équipe Minier cherche donc à se renforcer sur des postes d’une réelle technicité. « Dans le secteur du béton prêt à l’emploi, les postes à pourvoir sont ceux de technicien qualité, de chauffeur de pompe à béton ainsi que de conducteur chauffeur de toupie béton (ce dernier concerne les départements de l’Indre-et-Loire et du Loiret). Dans le domaine de la maintenance, nous recrutons un ingénieur, un mécanicien d’engins confirmé et un chaudronnier », détaille Francis Minier, toujours très impliqué sur cet axe majeur du recrutement.

Contact : Groupe Minier – Service Ressources humaines – Marie-Annick Pitou – mapitou@minier.fr ou 02.54.73.40.82 .

Caroline Fontaine