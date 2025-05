Pour sa deuxième édition, le Rallye Régional de la Vallée du Loir partira à nouveau du village de Mazangé.

Le même circuit de 9,8 km que l’année dernière sur quatre communes, Azé, Fortan, Épuisay et Mazangé sera parcouru quatre fois par la soixantaine de concurrents avec, pour certains tronçons, une vitesse pouvant atteindre plus de 200km/h. «Les véhicules de rallye ne sont pas limités en termes de puissance. Comme pour la Formule 1, vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde, c’est le pilote, aidé de son co-pilote, qui fait la différence» s’amuse à préciser, François Faré, directeur de course et président de Sport Auto Tours, association organisatrice du rallye.

Mazangé va donc vivre un week-end au rythme du rallye. En effet, le stade accueillera le parc concurrent avec buvette et restauration, le terrain du Feu de la Saint Jean celui du parc fermé et les vérifications des véhicules seront positionnées derrière l’église. «Les concurrents feront le parcours de reconnaissance le samedi en respectant le code de la route et en notant les particularités du parcours» poursuit le directeur. Ces notes sont d’une importance primordiale car c’est avec elles que le co-pilote sans même regarder la route guidera le pilote.

Pour l’accueil du public sur le parcours de la spéciale, il est prévu deux emplacements obligatoires, symbolisés par de la rubalise verte. Enfin, une quarantaine de bénévoles sont mobilisés pour cet événement avec l’aide précieuse de la commune de Mazangé et des agriculteurs pour le prêt de leurs ballots de paille.