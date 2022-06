Tennis et Padel à la fête

Pour fêter la fin de saison, l’USV Tennis Padel organise, samedi 11 juin, sa 1ère kermesse au club avec plusieurs attractivités pour petits et grands.

Dans un esprit de convivialité et d’échanges, le club de tennis et de padel de Vendôme promet, samedi 11 juin, une journée festive, ouverte à tous les adhérents et leur famille.

Dès 11 heures, le rendez-vous est donné au club house, rue Geoffroy Martel. De nombreux stands seront proposés aux enfants : maquillage, chamboule-tout, tir à la corde, jeu de piste, animation radar, défi… Venez déguisés, le plus beau déguisement sera récompensé. A l’heure du déjeuner, il sera possible de se restaurer sur place grâce un grand barbecue et une buvette ouverte toute la journée. A partir de 14h30, des démonstrations de tennis seront faites par les enfants et à partir de 19h c’est un tournoi «salade» qui est organisé pour les adultes. Tout est ainsi proposé pour que petits et grands découvrent dans la bonne humeur la pratique du tennis mais aussi du padel, discipline accessible à tous, dérivée du tennis et du squash, qui se joue en double assurant des parties ludiques et conviviales.

Cette activité de loisirs peut se pratiquer, quel que soit l’âge, entre amis, collègues ou en famille. Venez jouer au padel : du 13 au 19 juin, le club de Vendôme propose une semaine «padel». Des stages d’initiation, par groupes de niveau, sont programmés du lundi au vendredi pour les adultes avec un tournoi interne le vendredi soir. Le samedi 18 juin, la journée sera exclusivement consacrée à la découverte du padel pour les enfants et les ados. Enfin, pour clore cette semaine de stage, plusieurs animations sont prévues le dimanche pour petits et grands. Pour les plus motivés ou initiés, à noter dans vos agendas 2 tournois padel : le 1er juillet un tournoi internet et du 8 au 10 juillet un tournoi ouvert à tous.

En cette période de fin de matchs de tennis par équipe et de tournoi de Roland Garros – lors duquel, Louis Regnard, jeune licencié du club vendômois, a foulé la terre battue en tant que ramasseur de balles – les courts de tennis de Vendôme seront largement fréquentés.

En effet, en ce début de saison estivale, de nombreux tournois sont proposés aux joueurs, tous niveaux confondus, de mi-juin à mi-juillet. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du club pour connaître les dates de tournoi correspondant à votre niveau.

Les traditionnels stages d’été se dérouleront également pendant tout le mois de juillet et du 16 au 27 août, en demie journée ou journée complète.

Voilà de quoi ravir les 418 licenciés vendômois qui font du club de Vendôme le plus gros club de l’USV-UA et 1er club de tennis du département

A tous ceux qui souhaitent rejoindre le club et découvrir le tennis et/ou le padel, les inscriptions pour la rentrée de septembre sont ouvertes dès la mi-juin ! D’ici là, venez taper la balle et vous amuser samedi 11 juin…