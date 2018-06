Un nouveau départ pour le Trail de la Houzée

Après une pause de deux ans, le Trail de la Houzée revient en force. Changement de date et de parcours, mais toujours la même équipe organisatrice, dynamique et enthousiaste. Un programme sublime pour une ambiance toujours conviviale.

Patrick Voillot jubile. A l’origine de ce trail si particulier et toujours responsable avec l’ USV Triathlon des courses, il a su par son sérieux, sa connaissance du terrain, son travail acharné sur le dossier, convaincre ses partenaires de tout changer ou presque. Seule «La Houzée», petite rivière à l’est de Vendôme qui a donné son nom à la course, reste à l’affiche et sera toujours traversée à pied, dans un gué. «Un nouveau départ et une nouvelle arrivée aux Grands-Prés, en cœur de ville, sur un site plus grand, plus accessible à tous. Les parcours ont aussi totalement changé. Un circuit bien plus urbain qui permettra aux participants qui viennent de toute la France de découvrir la ville, avec des vues incroyables de Vendôme. D’en sortir également par des petits chemins de traverse, sans oublier le massif forestier du Bois la Barbe et, bien sûr, la traversée de la Houzée, là où nous encouragent comme à l’habitude, les habitants avec leurs déguisements originaux», se réjouit Patrick Voillot. Un ponton éphémère sera également mis en place pour une traversée du Loir unique.

Trois courses adultes jalonneront la matinée du dimanche 24 juin : le 10 km, 17km et 25 km. Deux courses enfants (1km et 3km) complètent le planning. Une course originale, mi-urbaine, mi-chemin, et toujours conviviale dans l’accueil, la bienveillance et le plaisir encore au rendez vous mais également une course toujours solidaire avec le soutien des organisateurs pour l’association «Un même regard pour tous». En effet, sur chaque inscription, 1 euro est reversé au profit de cette structure qui aide Marie, 12 ans, atteinte du syndrome de Rett, une maladie poly-handicapante qui touche uniquement les filles. Lors de la 7e édition, 500 euros lui avait été remis. Coup de chapeau aux sponsors qui soutiennent l’organisation car, sans eux, rien ne serait possible. «Cette année, le cabinet AXA du faubourg Chartrain a signé un gros partenariat. Sans oublier les collectivités qui nous aident, l’électricien Callac, le groupe Suez, ISF Imprimerie, LB Synergie, le Crédit Mutuel… Un grand nombre d’entreprises partenaires suivent et nous font confiance depuis la première édition», souligne l’organisateur.

Une épreuve vendômoise, pour un événement festif, caritatif, original, populaire et familial, un plus indéniable pour notre territoire.

Alexandre Fleury