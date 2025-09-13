Une année déjà commencée

L’USV Rugby n’a pas vraiment pris de vacances cet été. En effet, les entraînements de préparation à la nouvelle saison en fédéral 3 se sont échelonnés de juillet à août, avec déjà actés, des changements notoires de staff pour redynamiser l’équipe.

«Nous nous sommes maintenus en fédéral 3 au mois de juin, finissant à la limite de la sortie. Les victoires en début de saison 2024-2025 ont été déterminantes. Cette préparation physique, mise en place l’été dernier, a été importante pour entamer le championnat dans de bonnes. Nous avons réitéré cet été dès le début juillet avec des entraînements progressifs pour anticiper les vacances de chacun. Les juillettistes comme les aoûtiens, tous ont pu participer à cette préparation» détaille le président de l’USV Rugby, Carlos Pires, lors de la soirée partenaire organisée en cette fin août.

Pour cette nouvelle saison, plusieurs changements au sein du club, notamment dans les différents staffs. Un pôle médecin renforcé avec le retour d’Annie Creste, généraliste qui complète l’équipe avec le Dr Laurent Caron. «L’objectif, cette année, c’est, qu’au moindre bobo, le joueur soit pris en charge, car je sais que les jeunes ne se soignent pas forcément tout de suite, pensant que ça va passer» poursuit Carlos Pires. L’autre changement majeur, c’est le pôle entraîneur qui s’est essoufflé en fin de saison dernière. Antoine Chouteau, salarié depuis cinq ans au club, devient le manager principal, entraîneur des avants de l’Equipe 1. «Le Bureau directeur m’a fait confiance en me donnant ce rôle. Pour mener à bien cette mission, il a fallu reconstruire et je serai aidé à la fois par Dimitri qui s’occupera de l’équipe de réserve et Florent, intervenant également sur l’équipe 1 pour les 3/4» expose le nouveau responsable.

Un staff complété par un préparateur physique, Jordan, qui est intervenu tout l’été pour les entraînements et avec, pour la saison à venir, l’objectif est d’éviter les blessures et finir les matchs jusqu’à la 80e minute. Quant à Pascal Goidin, arbitre fédéral au club, référent pour l’arbitrage travaillera avec les joueurs pour décortiquer sur les images vidéo, les positions ou les règles qui doivent être respectées… L’équipe 1 de l’USV Rugby entamera sa saison dans la Poule n°15 en septembre par deux matchs à domicile, Sancerre en premier puis contre Blois en 2e journée, le fameux derby qui annonce déjà du spectacle en perspective !

