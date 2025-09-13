Journées du Patrimoine à Montoire, 3 monuments vivants pour 10€

À l’occasion des Journées du Patrimoine, les trois monuments du centre-ville de Montoire vous accueillent pour des visites particulièrement intéressantes, pour la somme de 10 € (au lieu de 21 € au tarif normal) :

Quartier Marescot, Musikenfête, le Musée des Musiques du Monde, installé depuis 28 ans dans le collatéral nord de l’église des Augustins, avec plus de 500 instruments dont un carillon de cloches de concert de Chine, unique en Europe et des architectures musicales impressionnantes.

À l’entrée du quartier Marescot, le Musée des costumes et parures du monde, est ouvert depuis août 2024 dans le cloître des Augustins. Il rassemble plus de 110 pièces du monde entier dont certaines sont très précieuses.

Après le pont sur le Loir, la chapelle Saint-Gilles offre au visiteur des fresques exceptionnelles, inscrites dans la première liste des Monuments Historiques classés par le Ministère de la Culture.

Ces trois lieux sont ouverts samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h et 14h à 18h.

Il est possible de choisir d’en visiter un seul ou deux, dans ce cas les tarifs sont de 5 € pour Musikenfête ou le Musée des Costumes et 3 € pour la chapelle Saint-Gilles. Visites guidées sauf pour la chapelle.