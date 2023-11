Vendôme à Vélo à l’heure des bilans

Jérôme Lefer, cheville ouvrière sans relâche de Vendôme à Vélo, avait réuni les partenaires pour faire un bilan de la grande manifestation organisée par l’USV-UA, 2e édition en juin dernier.

Ainsi, 300 personnes se sont retrouvées sur la randonnée gourmande et musicale et 200 participants au défilé déjanté même si «nous n’avons pas encore les 2023 participants que j’espère un jour, l’esprit était là !». Une occasion également de remercier tous les artistes et toutes les associations qui ont animé ces deux jours de fête autour du vélo, comme cette fresque réalisée par le dessinateur HPO.

Pour l’édition 2024, Vendôme à Vélo prévoit outre les randonnées et le défilé reconduit, l’organisation des championnats de France de polo vélo avec l’Union Cycliste de Montoire. «Un match de polo vélo, ce sont deux équipes de cinq cyclistes sur des vélos qui tentent de marquer des buts en tapant une balle avec une crosse, très physique et très spectaculaire». Rendez-vous le 15 et 16 juin…