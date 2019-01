Artisans d’art versus gilets jaunes

Du 6 au 9 décembre, trois artisans d’art étaient présents à Paris, au Carrousel du Louvre avec la marque «Vendôme». Une prestigieuse vitrine. Sauf que le musée a fermé ses portes pour cause de gilets jaunes.

Olivier Simonin, tapissier décorateur depuis plus de trente ans à Vendôme et Céline Couëry, abatjouriste installée depuis dix ans à Lignières, se sont fortement investis dans ce projet : six mois de préparation, un conséquent dossier de référence et la présentation d’un stand entièrement imaginé et réalisé par le tandem avec le concours de quelques amis.

Au final, c’est un stand de 20 m2 qu’ils ont ouvert au public avec trois univers mettant en exergue toutes les techniques les plus sophistiquées. Si les deux créateurs sont partis avec la marque Vendôme dans leur valise, ce n’était pas pour cause de soutien pécuniaire mais bien pour associer une fois de plus le nom de la ville à l’univers du luxe. Olivier Simonin et Céline Couëry faisaient partie de l’univers consacré à la maison et à la décoration.

De son côté, le troisième compère, Jurgen Katzengruber, installé à Savigny, en tant que créateur de vêtements masculins, était installé au sein du pôle de la mode.

Tous trois se sont fortement impliqués tant pour les préparatifs que dans la mise en œuvre. Sauf que, le samedi, fermeture générale pour cause de manifestation avec des risques de débordements violents. Et une fréquentation moins grand public qu’escompté. «Nous avons eu de très bons contacts – des projets dont la réalisation interviendra à moyen ou long terme – mais très peu de ventes sur place. C’est un gros investissement pour de petits artisans comme nous et les répercussions financières seront longues à venir.» a commenté Céline Couëry, mi-figue mi-raisin, en revenant en Vendômois.

