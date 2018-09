Epuisay, bis repetita !

Depuis un an, les habitants d’Epuisay ont découvert l’existence d’un permis de construire, depuis retiré, pour une centrale d’enrobés à chaud sur la commune. Début juillet, une seconde demande a été validée. L’association en charge de la défense de l’environnement s’interroge sur ce projet industriel.

Dès 2017 et l’annonce de l’arrivée d’une usine d’enrobés sur Epuisay : levée de boucliers immédiate des défenseurs de l’environnement et d’une partie des habitants. Lesquels estimaient que l’usine était implantée trop proche du bourg, de l’école et de la garderie et doutaient de sa pertinence en termes économiques. Une mobilisation qui donnait naissance à l’Association pour la protection environnementale d’Epuisay et ses alentours ( APEEA41 ). Pas forcément en désaccord avec l’association, sous l’impulsion et la pression de l’APEEA41, le maire de la commune retirait alors le permis de construire octroyé à la société Enrobés ACR (bulletin municipal juin 2018).

Retournement de situation le 7 juillet dernier, l’édile valide une seconde demande de permis, malgré les réticences d’une partie de la population, des riverains ainsi que les analyses et conseils livrés par l’association de défense. Celle-ci demande que soit appliqué le principe de précaution sur les aspects environnementaux, sanitaires et sociaux-économiques. Et argue de nuisances olfactives, rejets de poussières, composés organiques volatils et de particules fines cancérigènes. La santé des habitants, la contamination des terres cultivables (certaines parcelles risquent de perdre leur label bio) et du point de captage d’eau sont au cœur de ses interrogations et inquiétudes (lire également cet article).

Contacté par nos soins, le maire d’Epuisay, Michel Deniau n’a pas souhaité s’exprimer sur le dossier : « Il est encore trop tôt, je ne suis pas en opposition avec l’APEEA41 et j’entends leur arguments. Mais des éléments juridiques m’obligent à temporiser sur ce dossier. »

Pour en débattre et être informé, l‘APEEA41 organise une réunion ouverte à tous le 5 septembre, à 20h30, à la salle polyvalente d’Epuisay.

Jean-Michel Véry