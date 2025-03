Fonds Santé, au service des professionnels de santé

Un an que le Fonds Santé a été lancé, impulsé par l’Agence d’attractivité Be LC avec le soutien du conseil départemental de Loir-et-Cher et porté par Initiative Loir-et-Cher avec des résultats prometteurs. En effet, ce dispositif permet par exemple aux professionnels de santé de bénéficier d’un prêt d’honneur à taux zéro pour financer une partie de leur projet professionnel. Un outil qui permet l’accompagnement et le financement dans leur installation sur notre territoire. Depuis un an, le Fonds Santé a enregistré 25 demandes, parmi lesquelles 6 projets ont été accompagnés comme l’aide à l’achat de matériel médical pour le cabinet médical de Saint-Ouen confirmant ainsi l’engagement du conseil départemental dans la lutte contre la désertification médicale.