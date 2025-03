Le loto des scouts et de Notre-Dame de Villethiou

Une nouvelle association permettant l’organisation d’un grand loto vient de voir le jour. Ainsi «Soutien des Scouts et Guides de Vendôme» en partenariat avec l’association de Sauvegarde de Notre-Dame de Villethiou organise dimanche 16 mars à Saint-Ouen un grand Loto. Ces fonds récoltés auront principalement pour but de rénover une partie du local des scouts ainsi que réduire la cotisation annuelle demandée pour que le mouvement de Baden Powell Vendômois puisse accueillir tout le monde sans que l’argent de la cotisation soit un frein à l’engagement. De nombreux bons d’achat à gagner pour la bonne cause avec restauration et buvette sur place.

Dimanche 16 mars. Loto des Scouts et Guides de France de Vendôme au Gymnase Pierre de Coubertin à Saint-Ouen, ouverture des portes à 13h / Début des jeux à 14h. 3€ le carton, 8€ les 3