L’édito d’Alex : 4500 ans et toujours mystérieuses

Même après plus de 4500 ans d’existence, les pyramides de Gizeh, face au Caire, nous fascinent toujours par les énigmes qui les entourent et tous ces secrets encore à déchiffrer. On se prend alors à rêver de ces mystères non élucidés pour ces pyramides classées au IIe siècle avant JC parmi les 7 merveilles du Monde et qui, pourtant, ont subi, depuis plusieurs siècles, des inspections minutieuses pour en découvrir les secrets. « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, quarante siècle vous contemplent » déclamait déjà Bonaparte pour motiver ses soldats lors de la campagne d’Égypte qu’il entreprit pour le Directoire en 1798.

En cette fin février, sept ans après avoir découvert l’existence de cavités inconnues cachées dans les profondeurs de la plus grande d’entre elles, celle qui servit de tombe au roi Khéops, des scientifiques ont livré un premier aperçu de l’un de ces espaces situés derrière l’entrée nord. Un espace, grand de 2m de large sur une profondeur de 9m de long, inspecté grâce à une minuscule ouverture dans la jointure des pierres de l’entrée par une minuscule caméra, un endoscope, de 5 mm de diamètre.

Des murs nus, pas de momie ni de trésor, le corridor en question ne dissimule rien d’inattendu. L’intérêt est ailleurs pour les scientifiques de ce projet nommé ScanPyramids, prouver ce que leurs instruments avaient détecté dès 2016 grâce à la radiographie par muons qui consiste en la captation de particules élémentaires sensibles aux corps qu’elles traversent. Ces démarches confirment l’efficacité des méthodes non destructrices et non invasives en archéologie actuelle. Cette technique scientifique a également permis d’identifier une autre cavité plus en hauteur et bien plus vaste que la première. Appelée « Big Void », le grand vide serait d’une dimension d’une trentaine de mètres de long au cœur de la pyramide, cette découverte serait susceptible de relancer l’exploration de cette grande structure énigmatique.

Car la pyramide de Khéops reste un édifice exceptionnel et l’un de ces plus grands mystères réside dans sa construction avec des dimensions étonnantes, culminant à plus de 146m de haut, le plus haut édifice jusqu’au début du XXe siècle. Une structure qui réunit plus de 2 millions de blocs de calcaire qui pèsent chacun une tonne et demie ! Sa construction a fait l’objet de théories parfois loufoques. En effet, en considérant les moyens de l’époque, une des théories, souvent complotiste, y voit l’œuvre du peuple de l’Atlantide, l’île mythique de Platon, qui était doté d’une technologie avancée. Une autre, fréquemment suggérée, serait que les bâtisseurs des pyramides auraient été aidés par les extra-terrestres. On est à peine étonné quand on sait que cette même théorie des plus folles a été reprise en 2021 par le célèbre et excentrique Elon Musk, patron de Space X, Tesla et dernièrement de Twitter.