3ème édition d’Assemblage

Tous les trois ans, l’association Assemblage envahit pour notre plus grand plaisir le grand manège dans le Quartier Rochambeau à Vendôme. Un lieu unique qui rassemblera encore une fois pendant près de trois semaines des artistes visuels évidemment avec presque 180 œuvres exposées de 15 artistes dans des styles totalement différents. La richesse de cette exposition, c’est d’avoir en une seule visite de multiple styles et des techniques ainsi que des supports totalement divergents mais toujours intéressants. On pourra, et c’est là tout l’intérêt de cette manifestation, être actif en participant à des ateliers comme la lithographie, la sérigraphie ou le modelage, une expérience d’immersion dans le monde de l’art en somme ! Mais les visiteurs seront aussi attentifs à des conférences et à des spectacles vivants comme des concerts, du théâtre ou la lecture de contes… L’association Assemblage cherche le mélange en proposant au travers de cette biennale une offre artistique diversifiée pour que chacun, amateur éclairé ou simple curieux, puisse pousser les portes du grand manège…

Artistes présents