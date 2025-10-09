812e Foire de la Saint-Denis à Mondoubeau

Depuis 1213, la ville du Perche Vendômois, Mondoubleau, accueille chaque année sa foire de la Saint-Denis organisée à la fois par l’Union des Commerçants et Artisans de Mondoubleau, la municipalité, l’association AEP Saint-Louis Gonzague – L’Etoile et la Société Départementale de l’Agriculture (SDA41).

Cet évènement est également complété par la célèbre brocante automnale du dimanche mise en place par le Club de Foot de Mondoubleau, et par un grand nombre d’animations pendant tout le week-end, comme l’exposition des Artistes de la Vallée du Couëtron ou les portes Ouvertes de la caserne des pompiers.

Programme foire de la saint-denis

Samedi 11 & dimanche 12 Octobre

Salon d’Automne avec les artistes de la vallée du couëtron, à la Maison Consigny.

Samedi 11 octobre

Exposition d’aquarelles «Les oiseaux des bois et des haies» de Damien Drillet, artiste et ornithologue amateur, suivie d’une conférence « la vocalisation des oiseaux ». Vernissage 15h salle de l’Étoile

Marché percheron Halle de la Mairie

Salon des associations et des artisans autour de la mairie/Tombola chez les commerçants (organisation de l’Association de l’UCAM).

Dimanche 12 octobre

Portes ouvertes du centre de secours de Mondoubleau (rue du champ de foire) toute la journée ; Exposition des camions, parcours pompier pour les enfants, information recrutement, buvette. Manœuvre secours routier, 11h

Brocante de la Saint-Denis. Emplacement : 2 € le mètre linéaire. De 8h à 18h. Renseignement et réservation au 06 43 06 68 89.

Bénédiction de la fête patronale (10h15) et messe célébrée (10h30)par le Père François Cordier, curé de la paroisse en l’église Saint-Denis

Foire aux bestiaux rue du champ de Foire (lire p.27).

Remise d’un diplôme (12h) d’encouragement de l’AEP-Saint-Louis de Gonzague-L’Étoile à Franck Domain, « Tailleur de pierre », rue du champ de foire.

Restauration préparée par L’Étoile : réservation recommandée au 06 78 53 67 95 & 06 08 28 59 91 Crêpes de L’Étoile, rue du champ de foire.

Place du Marché, Panier Percheron : Flavie Paillat, La pomme originelle, producteur de cidre & de poiré Denis Habert, La Grenne, éleveur de volaille et de produits élaborés Franck Domain, Maître tailleur de pierre Sébastien Depauw, Maison Adhémar, thé & infusion Claude de Salvert, Présidente de la fédération du Loir-et-Cher & Sarthe, Les Amis du Perche Matthieu Georgeon, responsable de secteur de la Société Saint-Vincent de Paul. Au-delà, du pauvre, du sans-abri, de l’isolé, du migrant… rencontrer l’autre comme une personne.



Samedi 25 octobre