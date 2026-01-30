Arts et cultureExpositions

Bientôt « A la rencontre des Touaregs »

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 jours
35 Temps de lecture 1 minute
homme turban 1

L’association Afrik Plus et l’association nantaise Tatrit présenteront pendant 15 jours à la Chapelle Saint-Jacques à Vendôme une grande exposition sur les Touaregs. Invitant chacun à découvrir les particularités et la richesse de la culture touarègue à partir des fonds Michel Vallet, qui a recueilli de 1957 à 2007 une documentation riche sur l’ensemble de cette population. Un patrimoine exceptionnel et inestimable sur la vie traditionnelle des Touaregs, cette exposition « A la rencontre des Touaregs » outre la découverte à travers des panneaux pédagogiques, sera structurée également d’animations, d’objets artisanaux, d’une joueuse de Kora, l’instrument à corde et de diffusions de films des années 50.

« A la rencontre des Touaregs » exposition à la Chapelle Saint-Jacques de Vendôme du 6 au 18 mars 2026
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 jours
35 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

avardin helene poirier5 1

Lavardin, un village idéal ?

il y a 3 jours
tuiles mondoubleau 1

Des tuiles signées sur le toit de l’église de Mondoubleau

il y a 2 semaines
graine de lecteur 2026 1

Graine de lecteur, édition 2026

il y a 2 semaines
expo tafilet 1

Au Quai des Arts à Vibraye (72)

il y a 2 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page