Bientôt « A la rencontre des Touaregs »

L’association Afrik Plus et l’association nantaise Tatrit présenteront pendant 15 jours à la Chapelle Saint-Jacques à Vendôme une grande exposition sur les Touaregs. Invitant chacun à découvrir les particularités et la richesse de la culture touarègue à partir des fonds Michel Vallet, qui a recueilli de 1957 à 2007 une documentation riche sur l’ensemble de cette population. Un patrimoine exceptionnel et inestimable sur la vie traditionnelle des Touaregs, cette exposition « A la rencontre des Touaregs » outre la découverte à travers des panneaux pédagogiques, sera structurée également d’animations, d’objets artisanaux, d’une joueuse de Kora, l’instrument à corde et de diffusions de films des années 50.

