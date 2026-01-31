Éducation

Avis aux anciens élèves germanistes de Saint-Joseph

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 2 jours
64 Temps de lecture 1 minute
echange franco allemand 2

À l’occasion des 60 ans de l’échange franco-allemand, samedi 28 mars sera un grand jour de fête à Saint Joseph. Les anciens germanistes sont invités à de grandes retrouvailles…

Cette journée du samedi 28 mars se rapproche à grands pas et il est grand temps de se demander si l’on souhaite retrouver ses camarades et ses professeurs avec lesquels on a passé dans son adolescence quelques semaines au Lac de Constance entre 1966 et 2025.

echange franco allemand 1 Sœur Colette, à l’origine de l’appariement en 1966 entre le Collège Saint-Joseph de Vendôme et le Collège Sainte Elisabeth de Friedrichshafen sera présente ainsi que les professeurs français et allemands qui ont organisé et encadré les échanges.

La journée sera bien remplie entre la visite de l’établissement et les ateliers-rencontres le matin, le repas allemand du midi, puis les interventions et témoignages des participants ainsi que l’inauguration de l’exposition rétrospective à la Chapelle Saint-Jacques. Cette exposition sera également visible dimanche 29 mars de 10 heures à 18 heures.

Pour la bonne organisation de cette rencontre, il est demandé expressément de s’inscrire au plus vite sur 60ansfriedrichshafen@stjo41.fr ou au 02 54 77 29 55 ou au 06 32 28 71 35. Ce sera vraiment un grand jour de fête à Saint-Joseph !
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 2 jours
64 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

tous fiers davoir signe leur livret coup de pouce 1

L’apprentissage de l’écriture et de la lecture indispensable

il y a 6 jours
tranchees plus 1

Saint Julien

il y a 3 semaines
st jo et zone i 1

Le lycée Saint-Joseph et Zone I explorent l’identité en images

il y a 3 semaines
londres

Destination Londres

20 décembre 2025
Voir Aussi
Fermer
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page