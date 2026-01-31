Avis aux anciens élèves germanistes de Saint-Joseph

À l’occasion des 60 ans de l’échange franco-allemand, samedi 28 mars sera un grand jour de fête à Saint Joseph. Les anciens germanistes sont invités à de grandes retrouvailles…

Cette journée du samedi 28 mars se rapproche à grands pas et il est grand temps de se demander si l’on souhaite retrouver ses camarades et ses professeurs avec lesquels on a passé dans son adolescence quelques semaines au Lac de Constance entre 1966 et 2025.

Sœur Colette, à l’origine de l’appariement en 1966 entre le Collège Saint-Joseph de Vendôme et le Collège Sainte Elisabeth de Friedrichshafen sera présente ainsi que les professeurs français et allemands qui ont organisé et encadré les échanges.

La journée sera bien remplie entre la visite de l’établissement et les ateliers-rencontres le matin, le repas allemand du midi, puis les interventions et témoignages des participants ainsi que l’inauguration de l’exposition rétrospective à la Chapelle Saint-Jacques. Cette exposition sera également visible dimanche 29 mars de 10 heures à 18 heures.