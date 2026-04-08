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Des Chartrains au Bon Marché

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avril 26 1

Bingo ! La Maison Courtin bien connue à La Chartre (72) pour s’être spécialisée dans les brosses de tous poils au milieu d’un décor 1900 est l’invitée du plus vieux des grands magasins parisiens depuis le 22 février et pour une dizaine de jours encore.

Emmanuelle, Grégoire et leur fille Jeanne reçoivent en effet les clients parisiens et les touristes au premier étage du Bon Marché Rive Gauche qui a fini par « repérer » les talents de décorateur et d’ambianceur du couple qui fait partie de la bande des brocanteurs et antiquaires du village.

Résultat : l’occupation de 230m² en trois espaces où la vallée du Loir est notamment présente en reproductions géantes de cartes postales anciennes figurant des caves et troglos. Les balais, brosses et plumeaux à tout faire voisinent ici avec des fripes chics, accessoires et vêtements de travail à la ferme.. Thème choisi par le grand magasin, lancé en même temps que le salon de l’agriculture.

Jusqu’au dimanche 19 avril inclus, tous les jours, 1er étage du Bon Marché à Paris, métro Sèvres-Babylone
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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