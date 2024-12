En décembre à l’UTLV !

C’est le retour des conférences «ponctuelles», après la belle session d’automne «La France des Années Folles à l’Avant guerre» qui vient de se terminer et qui a été suivie par plus de 110 adhérents.

Les deux conférences ont été préparées par les Commissions Arts et Lettres et Sciences Humaines sur des sujets particulièrement intéressants.

Mardi 3 décembre : Roland Martinet évoquera «Talleyrand, une vie, une œuvre sans pareilles» Le «Prince des Diplomates», issu de très haute noblesse a traversé toutes les époques de Louis XVI à Louis Philippe et servi huit régimes et treize gouvernements. Le conférencier, passionné par les relations internationales s’attachera à relater l’œuvre du «diable boiteux» en restituant sa complexité et en la rapprochant des évènements de l’époque en France et dans le monde.

Lundi 9 décembre : Claude Palaprat «Barcelone et Gaudi». Barcelone est la 2ᵉ ville d’Espagne au regard de la population, de l’économie et des activités culturelles. Barcelone est marquée par l’héritage de l’architecte Antoni Gaudi (1852-1926). Sept de ses œuvres sont inscrites au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Son travail constitue une contribution créatrice exceptionnelle au développement de nouvelles techniques et notamment du traitement de certains matériaux.

Ces deux conférences auront lieu à l’auditorium du lycée-collège St Joseph, rue Lemyre de Villers à 14h30. Comme c’est la fin de l’année, les non adhérents peuvent assister à ces séances avec une participation de 10€ versés en espèces à l’entrée de la salle. Parlez-en à vos amis.

Plusieurs adhérents en avaient exprimé le désir, l’UTLV renouera avec la traditionnelle galette. Ce sera lundi 13 janvier à 16h dans la grande salle du Pôle Chartrain. Ce sera gratuit mais il faut impérativement se faire inscrire, dès maintenant, soit à l’accueil le mardi (jusqu’au 17 décembre à midi, ou le 7 janvier), soit par courrier, par sms au 06 30 97 19 24 ou par mail : universitedutempslibre@orange.fr et ce jusqu’au 9 janvier à midi.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site utlvendome.fr, des renseignements peuvent être également donnés à la permanence de l’UTLV au Pôle Chartrain 140 fg Chartrain 41100 Vendôme, le mardi de 9 à 12 h. Notez que cet accueil sera fermé les 24 et 31 décembre et que nous vous donnons RDV en 2025 mardi 7 janvier.

L’UTLV souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année.