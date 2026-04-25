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Expo à la Grange de Saint-Agil

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LL’Echalier organise samedi 2 et dimanche 3 mai une exposition des oeuvres de Benjamin Vedrenne, à la grange de Saint-Agil à Couëtron-au-Perche.

Benjamin Védrenne travaille à l’intersection entre art et science, via des thématiques issues de la physique et du spatial. Il cherche à rendre visible la beauté de mondes inaccessibles, à révéler des structures visuelles émergentes et des géométries insoupçonnées, via la création d’installations interactives et de machines uniques. Il proposera une immersion dans une cartographie de la planète Mars, dessinée au fil de l’exposition, ainsi qu’un nouveau dispositif à l’écoute des particules sub-atomiques issues des confins du cosmos.

Samedi 2 mai – 19h vernissage et dimanche 3 mai – 9h à 18h / Entrée libre

Samedi 2 mai – 19h vernissage et dimanche 3 mai – 9h à 18h / Entrée libre. La Grange, 5 rue des Chevaliers Saint-Agil 41170 Couëtron-au-Perche 02 54 89 81 52 contact@lechalier.fr www.lechalier.fr

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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