Expo à la Grange de Saint-Agil

LL’Echalier organise samedi 2 et dimanche 3 mai une exposition des oeuvres de Benjamin Vedrenne, à la grange de Saint-Agil à Couëtron-au-Perche.

Benjamin Védrenne travaille à l’intersection entre art et science, via des thématiques issues de la physique et du spatial. Il cherche à rendre visible la beauté de mondes inaccessibles, à révéler des structures visuelles émergentes et des géométries insoupçonnées, via la création d’installations interactives et de machines uniques. Il proposera une immersion dans une cartographie de la planète Mars, dessinée au fil de l’exposition, ainsi qu’un nouveau dispositif à l’écoute des particules sub-atomiques issues des confins du cosmos.

Samedi 2 mai – 19h vernissage et dimanche 3 mai – 9h à 18h / Entrée libre