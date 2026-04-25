Expo à la Grange de Saint-Agil
LL’Echalier organise samedi 2 et dimanche 3 mai une exposition des oeuvres de Benjamin Vedrenne, à la grange de Saint-Agil à Couëtron-au-Perche.
Benjamin Védrenne travaille à l’intersection entre art et science, via des thématiques issues de la physique et du spatial. Il cherche à rendre visible la beauté de mondes inaccessibles, à révéler des structures visuelles émergentes et des géométries insoupçonnées, via la création d’installations interactives et de machines uniques. Il proposera une immersion dans une cartographie de la planète Mars, dessinée au fil de l’exposition, ainsi qu’un nouveau dispositif à l’écoute des particules sub-atomiques issues des confins du cosmos.
Samedi 2 mai – 19h vernissage et dimanche 3 mai – 9h à 18h / Entrée libre
Samedi 2 mai – 19h vernissage et dimanche 3 mai – 9h à 18h / Entrée libre. La Grange, 5 rue des Chevaliers Saint-Agil 41170 Couëtron-au-Perche 02 54 89 81 52 contact@lechalier.fr www.lechalier.fr