Renouvellement des forêts de notre région

Avec plus d’une centaine de départs de feux signalés dans notre région depuis le début de l’été 2026 par la plateforme « Feux de forêts et d’espaces naturels », nos forêts souffrent des conséquences du changement climatique. En Centre-Val de Loire, plus de 85% des forêts appartiennent à des particuliers. « Dans ce contexte de dépérissement, des travaux d’amélioration ou de reboisement, voire des interventions sylvicoles d’urgence, peuvent s’avérer nécessaires. La mobilisation de ces propriétaires forestiers qui sont en première ligne, est indispensable pour assurer le renouvellement des forêts » explique Laurence de Gressot, présidente de Fransylva Centre-Val de Loire.

Plusieurs dispositifs d’aides sont déployés à l’échelle nationale et régionale, notamment les aides à la plantation de l’association Duramen. Afin de lever les freins au renouvellement des forêts, un simulateur national d’aides a été développé par Fransylva. Il récence désormais plus de 280 aides, dont 5 spécifiques à la région Centre-Val de Loire. Un outil gratuit que chacun peut utiliser.

Le simulateur est disponible : simulateur.fransylva.fr