Garden Party, exposition bucolique à Boursay

Les 18 et 19 juin, le village de Boursay accueillera la 2e édition de «Garden Party» parcours bucolique et artistique. Dix artistes et créateurs exposeront leurs œuvres dans 3 jardins paysagés et fleuris.

Au cours de leur promenade, les visiteurs pourront découvrir les sculptures de Dominique Mansion, les tableaux de Paul Hervey Brookes, les créations en verre de Julie Dahan, les œuvres en bois tourné d’Erwan Alleaume, les paniers en osier de Louise Jaquet, les photographies d’Edwige Lesiourd et Nicolas Wagner et les céramiques de Mathilde Clerc, Estelle Dupen et Grégory Tchalikian.

Pour l’occasion, le Café Brocante “Il était une fois” servira une petite restauration thématique en lien avec l’événement (réservation conseillée, Christine Bertaud 06 86 40 81 90) les bières locales bio de la Bout’ brassées par Lucie Monthioux à Boursay seront également disponibles.