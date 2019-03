La Chartre sur le Loir, village des antiquaires et brocanteurs

« A force d’entendre régulièrement le terme “C’est collector”, je me suis penché sur la question ! Mais voyez-vous aujourd’hui j’ai plutôt envie de vous parler des objets collectors du quotidien, celui qui dès qu’on le prend en main nous rappelle des souvenirs… », nous confie Armel Labbé, antiquaire et président de le l’association Brocante Art Patrimoine, à la Chartre sur le Loir.

« Allons donc à la rencontre de mes collègues Chartrains pour vous présenter une sélection d’objets collector à dénicher dans nos boutiques ! et l’avantage, c’est qu’ils sont bien souvent à des prix très raisonnable. Allez, souvenez-vous… des postes radios aux lignes des années 60 qui nous rappellent les années yéyé ! du sèche-cheveux de la même époque et de ce téléphone bakélite avec son cadran pour composer le numéro de téléphone, ou encore du bac à glaçons de style pop aux couleurs flashy !

Et comment ne pas évoquer les boites publicitaires en métal, elles sont si nombreuses : boites à sucre, boites à pastilles, à gâteaux, elles sont en bois, en carton, en fer et elles sont recouvertes de publicités comme celles pour le bouillon KUB ou le petit déjeuner Banania ! Toutes ces boites ont été soigneusement gardées par nos grands-parents car elles pouvaient encore servir à la cuisine ou pour y mettre quelques billets pour « les coups durs… » Ah ! la fameuse cagnotte de nos grands-parents dans la boite en fer !

Collector, c’est aussi le monde du jouet et là, il n’y a pas d’âge ! car ils ont traversé les générations et ils ont laissé des souvenirs profonds en nous ! L’univers est gigantesque dans lequel on retrouve les peluches, de Bécassine à Polux, des poupées en porcelaine à celles en celluloïd, les belles voitures américaines de Dinky Toys aux années 70, des voitures Norev, des trains et Jeep des années 1900 au circuit automobile des années 80 ! et des soldats de plomb au Lego, des figurines, Goldorack et Play-Mobile ! Tous collector, remplis d’histoires, de passion, de moments chers à notre enfance !

Rendez-vous donc dans les différentes boutiques d’antiquités brocantes de La Chartre sur le Loir pour venir dénicher l’Objet, le livre ou le jouet de votre enfance ou celui qui complétera votre collection ! Et peut-être serez-vous pris par l’émotion, celle de retrouver le livre que votre grand-mère vous lisait autrefois, ou celui du chineur qui tombe par hasard sur la petite voiture de son enfance recherchée depuis 40 ans…

A chaque fois, l’émotion est forte, car le passé nous rattrape et croyez-moi ce sont de très bons moments pour les chineurs mais aussi pour nous, brocanteurs, et c’est une des principales raisons pour laquelle on aime notre métier ! Bonne semaine de chine à tous !

Les boutiques sont ouvertes tous les vendredis après-midi, les samedis en journée et tous les dimanches matin. Quelques boutiques resteront ouvertes le dimanche après-midi. »

