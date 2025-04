Le Printemps Vendômois à la chapelle Saint-Jacques

Comme chaque année, la belle saison est synonyme de retour à l’émerveillement, d’une nature endormie qui se réveille et nous émerveille. «Le Printemps Vendômois», exposition du 24 au 27 avril, proposée par Bernard Lerique , artiste peintre, revient à chaque édition avec son lot de merveilles d’artistes, une véritable découverte esthétique.

Au tout départ de cette aventure, bien avant ces expositions annuelles à la chapelle Saint-Jacques, Bernard Lerique l’organisait au premier étage de la gare de Thoré-La-Rochette grâce notamment à sa rencontre avec Patrice Colin et Claude Germain. «Arrivé à Vendôme il y a presque 20 ans après ma carrière dans l’Éducation Nationale, je désirais fortement faire connaître aux Vendômois tous les artistes que j’ai eu la chance de côtoyer dans ma vie de peintre. Ce qui m’intéresse, c’est diffuser l’art et le vivre dans la convivialité». Ainsi, pour cette 6e exposition à Vendôme, nous pourrons admirer quelques merveilles de l’art contemporain, trois sculpteurs et six peintres.

Par exemple, Daniel Convenant qui travaille ses peintures à base de bitume, noir ou ocré, artiste qui a vu une œuvre récente reproduite en huit exemplaires par les Tapisseries d’Aubusson pour huit grandes galeries européennes, ou Bruno Madeleine, artiste sculpteur, président de la Société des Artistes Français, association née en 1881 et organisatrice du salon des Beaux-Arts au Grand Palais.

«A la chapelle Saint-Jacques, véritable écrin au cœur de la ville, j’essaie, chaque année, de créer une harmonie pour mettre en valeur le plus possible toutes les œuvres de ces artistes qui seront tous présents au vernissage» conclut le président qui se projette déjà en 2026 avec la venue exceptionnelle en France et à Vendôme, de Jung Do-Jun, l’un des plus grands calligraphes, Coréen renommé dans le monde entier.