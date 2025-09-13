Arts et culturePatrimoine

Les JEP aux Moulins de Paillard

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 jours
19 Temps de lecture 1 minute
moulins de paillar 1

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Atelier de fabrique artistique propose au grand public de découvrir les dialogues existants entre les blocs de tuffeau centenaires de l’ancienne papeterie des Moulins de Paillard et les créations contemporaines que ce bâti ancien abrite.

Grâce à une visite accompagnée, posons ensemble un regard avisé sur l’exposition Corps Vulnérables de l’artiste autrichien Christophe Weber, avant de poursuivre avec une conférence (adaptable pour tous les âges) qui met la lumière sur le tuffeau, la pierre éveillée, emblématique de la vallée du Loir, et l’un des charmes du site patrimonial des Moulins de Paillard.

De manière scientifique et sculpturale, l’artiste explore la matière et les processus de transformation, interrogeant les relations entre l’humain et l’environnement. Son matériau de prédilection, le béton – deuxième substance la plus utilisée au monde après l’eau – rencontre une autre pierre, le tuffeau.

Visite et conférence samedi 20 septembre à 15h30 “Un doux regard fait craquer les éléments les plus durs – Le Tuffeau face au Béton” + visites guidées et gratuite de l’exposition “Corps vulnérables // Vulnerable Bodies» de Christoph Weber, le samedi et le dimanche de 15h à 18h.

Réservation conseillée. Contact & informations : 06 80 23 25 64. contact@moulinspaillard.com www.moulinspaillard.com Facebook & Instagram : Les Moulins de Paillard
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 jours
19 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

pays du perche patrimoine sept 25 1

Les traits du Perche

il y a 2 jours
le sucre 2

Insolite : deux vedettes méconnues de Ternay

il y a 2 jours
patrimoine

42e édition des Journées Européennes du Patrimoine.

il y a 3 jours
musee des costumes 1

Journées du Patrimoine à Montoire, 3 monuments vivants pour 10€

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page