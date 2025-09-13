Les JEP aux Moulins de Paillard

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Atelier de fabrique artistique propose au grand public de découvrir les dialogues existants entre les blocs de tuffeau centenaires de l’ancienne papeterie des Moulins de Paillard et les créations contemporaines que ce bâti ancien abrite.

Grâce à une visite accompagnée, posons ensemble un regard avisé sur l’exposition Corps Vulnérables de l’artiste autrichien Christophe Weber, avant de poursuivre avec une conférence (adaptable pour tous les âges) qui met la lumière sur le tuffeau, la pierre éveillée, emblématique de la vallée du Loir, et l’un des charmes du site patrimonial des Moulins de Paillard.

De manière scientifique et sculpturale, l’artiste explore la matière et les processus de transformation, interrogeant les relations entre l’humain et l’environnement. Son matériau de prédilection, le béton – deuxième substance la plus utilisée au monde après l’eau – rencontre une autre pierre, le tuffeau.

Visite et conférence samedi 20 septembre à 15h30 “Un doux regard fait craquer les éléments les plus durs – Le Tuffeau face au Béton” + visites guidées et gratuite de l’exposition “Corps vulnérables // Vulnerable Bodies» de Christoph Weber, le samedi et le dimanche de 15h à 18h.