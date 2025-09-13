42e édition des Journées Européennes du Patrimoine.

L’édition 2025, qui se tiendra les 19, 20 et 21 septembre, est placée sous le thème du patrimoine architectural. L’élément du bâti architectural est le plus prégnant dans notre environnement mais aussi celui à côté duquel on passe sans y faire attention. L’Architecture est également un art qui s’exprime de bien différentes manières, du beau à l’utile, du spectaculaire au quotidien, du prestigieux à la plus stricte humilité. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame mais aussi la réouverture de cette dernière ont suscité une émotion générale dépassant largement les frontières nationales mais aussi cultuelles. Cette année donc, le patrimoine architectural est à l’honneur et le Vendômois est ponctué de châteaux de toutes les époques, de maisons en pans de bois, de moulins ainsi que de constructions récentes qui seront le théâtre d’une découverte éclairée au cours de ces journées. Des associations qui se sont mobilisées sur la préservation de ce patrimoine bâti comme Résurgence en Vendômois seront bien sûr au cœur de l’événement.

Ambloy

Château d’Ambloy : XVIIIe siècle – Visible uniquement de l’extérieur (depuis la route départementale). Site privé.

Artins

Ancienne église Saint-Pierre Après le pont de la Mardelle direction le vieux bourg. Eglise romane du XIe, remaniée au XVIe siècle, avec bénitier des lépreux en façade. Porche remarquable de 1022. Extérieurs seulement

Arville

La Commanderie d’Arville : Fondée par les Templiers au début du XIIe siècle, la commanderie d’Arville constitue la «commanderie la mieux conservée de France» (R. Pernoud). Église (XIIe siècle), écuries, grange dimière, pigeonnier (XVe-XVIe siècles), chacun de ces bâtiments évoque le quotidien des moines-chevaliers, avant leur départ pour la Terre Sainte. L’accès au site est totalement gratuit pendant les 2 jours. Visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (pas de réservation nécessaire). Atelier : un blason sur mesure” samedi à 15h (à partir de 6 ans, résa conseillée). Atelier : “Bâtisseurs du Moyen-Age” (accès libre). Conférence “Sur les traces des templiers : l’histoire derrière les légendes…” de 15h à 16h30 an accès libre, résa pas nécessaire. Rens : www.commanderie-arville.com ou

02 54 80 75 41.

Azé

Lavoir le bord du Boulon Nouveauté Dans le cadre de la mise en œuvre du projet culturel de territoire et du soutien à l’art contemporain, Territoires vendômois a choisi de lier la création d’artistes locaux et le patrimoine de nos communes. Exposition : œuvre de l’artiste Stek. Accès libre : samedi et dimanche. Pojet culturel Territoires vendômois

Bessé-sur-Braye (72)

Château de Courtanvaux : Visites libres pour le parc et la cour d’honneur, sam. et dim. de 10h à 18h. Visites guidées du château : sam. et dim. à 10h, 11h et toutes les 30mn de 14h30 à 17h. Inscription conseillée : 02 43 35 34 43 ou chateau@bessesurbraye.fr. Tarif : 5,50 € / adulte et gratuit pour les enfants de moins de 17 ans. Vente de livres retirés des collections de la médiathèque municipale : sam et dim dans les communs du château (10h-12h et 14h-18h).

Boursay

Eglise Saint-Pierre de Boursay, Explorez l’extérieur et l’intérieur du bâtiment pour en apprendre davantage sur son histoire et ses particularités architecturales. Admirez les peintures murales datant du XIVe siècle, les sculptures du XVIIe siècle et les retables peints du XVIIIe siècle. Visite commentée gratuite samedi 20 septembre de 14h30 à 15h et de 16h30 à 17h.

Château-Renault (37)

Musée du cuir et de la tannerie : 105 ter rue de la république, samedi 20 septembre, atelier cuir à 14h30 & 16h30 sur réservation au 02 47 56 03 59 sur répondeur ou sur www.museeducuir.org. Ouverture du musée le 20 et 21 septembre de 10h à 12h et 14h à 18h entrée gratuite. Atelier cuir 5€. Org par Les amis du musée du cuir et de la tannerie

Couëtron-au-Perche

Les traits du Perche, à Saint-Agil. Visites commentées en attelage de prestige dans le parc du château samedi 20/09 de 14h30 à 17h et dimanche 21/09 de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h – durée de la visite : 1/2h – Tarif : 12€ – Réservation : 06 87 21 87 03. 40 ans de la sellerie percheronne. Spectacle cirque et cheval dans le parc du château de Saint-Agil samedi 20/09 à 19h Billetterie sur helloasso : lestraitsduperche – Tarif de de 5 à 15€. Animations équestres dimanche 21/09 de 10h à 18h

Coulommiers-la-Tour

Vestiges d’un donjon féodal, avenue de la Tour. XIe siècle. extérieurs seulement

Droué

Site de la Pierre Cochée (La Violerie).

Epuisay

Eolienne Bollée, éolienne conçue selon le brevet d’Auguste Bollée en 1898, construite en 1911 et inaugurée le 17 mars 1912, a servi jusqu’en 1967, classée monument historique en 1992. Accès : extérieurs seulement

Fréteval

La chapelle de Rocheux : Nouveauté joyau de l’art néo-gothique (XIXe), vitraux remarquables, gros oeuvre et crypte funéraire exceptionnelle restaurés par Résurgence, sans oublier l’histoire d’une toile de 1908 de Carolus Duran, peintre mondain portraitiste. Visite commentée de la chapelle de Rocheux les 20 et 21 septembre de 10h à 16h. Parking fléché

Cella de Grisset : Vestige d’un temple gallo-romain du IIe siècle. Cette partie du temple était appelée une «cella». Pouvoir en admirer une, de nos jours, en si bon état, sans aucune restauration est un privilège unique en Europe du nord. Visites : samedi 20 sept de 10h à 12h et de 15h30 à 17h, dimanche 21 sept de 15h30 à 17h.

Le château féodal :Découvrez les vestiges d’une forteresse du XIe siècle couvrant 4,5 hectares. Aujourd’hui il n’en reste qu’un donjon imposant qui est l’un des premiers donjons circulaires en pierre de France. Plus intéressant encore, sa place dans l’Histoire de France. Personne ne se doute qu’ici, à Fréteval, ont eu lieu des événements déterminants pour la France… Ces histoires ne peuvent être mieux racontées que par notre commentateur passionné d’Histoire. Visites : samedi 20 sept. de 10h à 12h et de 14h à 17h, dimanche 21 sept. de 10h à 12h et de 14h à 17h

Lancé

Prieuré Saint-Martin, ouverture exceptionnelle 9 Rue Saint-Martin. Prieuré du XIe siècle avec sa salle capitulaire remaniée au XVIe siècle. Ancienne dépendance de l’abbaye de Marmoutiers (Tours). Visite commentée par les propriétaires : samedi et dimanche de 14h à 17h. Site privé

Proche du prieuré Saint-Martin Nouveauté Dans le cadre de la mise en œuvre du projet culturel de territoire et du soutien à l’art contemporain, Territoires vendômois a choisi de lier la création d’artistes locaux et le patrimoine de nos communes. Exposition : œuvre de l’artiste Seba Lallemand. Accès libre : samedi et dimanche. Projet culturel Territoires vendômois

Lavardin classé parmi “Les plus beaux villages de France”

Musée, 1 Grand’rue Histoire du village et du patrimoine du château. Accès libre : samedi et dimanche de 14h à 18h

Lunay

Château de la Mézière, Lieu-dit la Mézière. Site privé. Ouverture exceptionnelle. Édifice Renaissance du XVIe siècle, restauré au XIXe siècle. Galerie Renaissance et cheminées incrustées d’ardoises comme à Chambord. Accès libre : chapelle et extérieurs. Samedi et dimanche de 15h à 18h. A découvrir : collection de services à condiments. Site privé

Mazangé

Manoir de la Bonaventure, 3 rue de la Bonaventure, Le Gué-du-Loir. Ouverture exceptionnelle. Manoir de Bonaventure (11e, 15e-16e siècle). Fief des Templiers, couvent de Cordeliers, manoir des seigneurs de Bonaventure. Visité par Antoine de Bourbon, Henri IV et Pierre de Ronsard. Propriété des Musset de 1537 à 1847. Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Exposition de sculptures dans les jardins et les dépendances. Visites guidées : samedi et dimanche après-midi. Buvette. Site privé

Meslay

Château de Meslay, 19 allée du château. Le château a été construit en 1732. Vidéos, hologrammes, fonds sonores, film rythmeront votre visite (guidée) du château. Une visite libre des dépendances : sellerie, pressoir, pigeonnier. Présentation de plus d’un millier d’objets issus du fonds du château.

Visite libre des dépendances samedi et dimanche de 14h à 18h

Exposition : gravures équestres de Paul Chabot. Rencontre avec des entreprises en charge de la restauration de la toiture du château et démonstration de leurs activités. Tarifs réduits visite libre : 5 € /adulte – 2€ pour les moins de 15 ans – tarif spécial famille. Visites guidées des intérieurs du château : à 15h et à 16h30.Tarifs réduits visite guidée : 8 €/adulte – 5 € pour les 5-15 ans- tarif spécial famille. Réservation : www.chateaudemeslay.com/billetterie-chateau-meslay.php . Site privé

La Chartre-sur-le-Loir

Orgue Thébaut de l’église Saint Vincent : Les quelque 800 tuyaux pourront être entendus grâce aux deux organistes vendredi 19 septembre de 14h.30 à 17h et samedi 20 de 10h30 à 12h30. Org. par les Amis de l’orgue de La Chartre-sur-le-Loir

Mondoubleau

Stands d’information de la Fondation du Patrimoine, des Maisons Paysannes de France et de la revue participative Vu d’Ici, sous la halle de la mairie ,samedi 20 sept.

Exposition “Regards sur l’église” : tableaux et dessins réalisés dans le cadre de la collecte de la Fondation du Patrimoine, pour la restauration du toit de l’église. Les Artistes de la Vallée du Couëtron et l’association Pirouette ont fait travailler leurs adhérents, enfants et adultes, sur le thème du bâtiment de l’église. Samedi 20 sous la halle

Le Plus Petit Musée du Mond’Oubleau : présentation d’objets récemment donnés ou prêtés par les habitants, ou retrouvés dans le grenier de la mairie, qui racontent une part de l’histoire de la commune. Samedi 20 sept.

Visites dans le bourg par des guides-habitants. A 15h : Visite de l’église par Jean-Jacques Biet. A 16h : Visite du centre ancien et de la forteresse par Christine Charreau. Samedi 20 sept.

Montoire-sur-le-Loir

Visite commentée de la ville Samedi à 10h. Tarifs : 5€ adulte et 2€ pour les 12/18 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans. RV : hôtel de ville. Inscriptions au 06 84 56 14 19. Par l’association Hist’Orius

Chapelle Saint-Gilles 6 Rue Saint-Gilles. Site privé. Peintures murales de trois Christ en majesté du XIIe siècle. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Billets et clés à récupérer à Musikenfête avant 17h30. Tarif d’entrée dans la chapelle : 5 €/ adulte et 2 € / enfants de -15 ans. 10€ pour les 3 sites (Musée des costumes, Musikenfête et chapelle Saint-Gilles). Site privé

Église du quartier Sainte-Oustrille Place Jean-François Piron (au pied du château). Ouverture exceptionnelle. Église datée du XIIe siècle, lieu d’hébergement d’artisans en 1789. Information sur l’utilisation future du bâtiment et vente d’un livre romancé sur son histoire. Accès libre : samedi de 10h à 12h et de 14h à 15h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Accueil par l’Association pour la Sauvegarde de l’église Saint-Oustrille

Gare historique Avenue de la République. Musée de la Seconde Guerre mondiale et de l’entrevue de Pétain et d’Hitler. Maquette reconstituée, objets d’époque et mannequins. Samedi de 14h30 à 18h. Tarifs : 4€ adulte et 2€ pour les 12/18 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans. Par l’association Hist’orius

Grange de la Couture, 68 Avenue de la Madeleine. Ouverture exceptionnelle. Imposante grange pyramidale du XIVe siècle à la charpente monumentale, restaurée par Résurgence qui en est propriétaire. Accès libre : samedi et dimanche de 14h30 à 18h. Exposition : les étapes du chantier de restauration par les bénévoles. Information sur les conditions d’accueil dans cette magnifique salle équipée pour des manifestations. Accueil par l’association Résurgence

Maison Renaissance, 44 place Clemenceau. Site privé. Ouverture exceptionnelle. Demeure du début du XVIe siècle et son grand parc centenaire, propriété de la famille Fredureau ayant eu la charge de bailli, maison occupée par le peintre paysagiste Charles Busson à la fin du XIXe siècle. Visitse guidées des extérieurs et intérieurs : samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Tarifs : 6€/adulte, 4€/personne si groupe de 10 et enfants de 12 ans à 18 ans, gratuit pour les moins 12 ans. Site privé

Musée des costumes et parures du monde Couvent des Augustins, 3 rue Marescot. Ce nouveau musée rassemble des costumes, parures et bijoux du monde entier, mis en valeur par une scénographie attractive. Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites guidées selon l’arrivée des visiteurs. Tarifs réduits : 5€ /adulte, 4€ jusqu’à 15 ans. 10€ pour les 3 sites (Musée des costumes, Musikenfête et chapelle Saint-Gilles).

Musikenfête, Quartier Marescot. Instruments de musique traditionnelle du monde entier, architectures instrumentales géantes, démonstrations. Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites guidées animées : samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 16h. Tarifs réduits: 5€/pers. 10€ pour les 3 sites (Musée du costumes, Musikenfête et chapelle Saint-Gilles).

Naveil

Cave champignonnière, 55 rue de Montrieux. Ouverture exceptionnelle. Ancienne carrière dans le coteau calcaire puis exploitation de champignons de 1954 à 1988. Visites guidées samedi de 14h à 17h par des anciens ouvriers du site, animations sur la culture du champignon et exposition photos. Visite gratuite d’env. 30mn

Musée Louis Leygue, rue des Venages. Ouverture exceptionnelle dimanche 21 sept. de 14h à 17h et exposition d’artisanat d’art, animation musicale et visite libre du musée. Exposition-démonstration de l’art du vitrail : dimanche de 14h30 à 18h par les bénévoles de l’association Résurgence

Spectacle de contes “Ô fil de l’eau”, avec Véronique Petel et Nicolas Bourdon, vendredi 19 septembre à 21h à la salle de la Canopée, 3 rue Gris d’Aunis. Gratuit

Oucques-la-Nouvelle

Eglise de Conan, visite commentée à 15h dimanche 21 sept.

Eglise de Sainte-Gemmes, visite commentée à 16h dimanche 21 sept.

Prunay-Cassereau

Eglise Saint-Jean-Baptiste, Place de l’église. Eglise classée depuis 2009. Accès libre : samedi et dimanche de 8h à 19h. Visite guidée : samedi à 15h (durée : 1h) par un guide agréé de la Pastorale du tourisme 41.

Poncé-sur-le-Loir (72)

Château de Poncé : Construit par la famille de Chambray dans la première moitié du XVIe siècle, le château classé monument historique offre un bel exemple de l’influence ita­lienne sur la renaissance française. Visite de l’exceptionnel escalier renaissance de 1542, avec ses voûtes à caissons sculptés, le pigeonnier et les jardins qui sont classés “Monument Historique et jardin remarquable.» Entrée tarif unique : 4,50€ Rens : www.chateaudeponce.

Les Moulins de Paillard Visite et conférence samedi 20 septembre à 15h30 “Un doux regard fait craquer les éléments les plus durs – Le Tuffeau face au Béton” + visites guidées et gratuite de l’exposition “Corps vulnérables // Vulnerable Bodies” de Christoph Weber, le samedi et le dimanche de 15h à 18h. Rens : www.moulinspaillard.com contact@moulinspaillard.com 06 80 23 25 64

Rahart

Chapelle d’Espéreuse Rue de la Chapelle, lieu-dit Espéreuse. Ouverture exceptionnelle. Ancienne sacristie, transformée en chapelle, de l’église de l’abbaye Saint-Georges-du-Bois démolie en novembre 1876. Accès libre : dimanche de 9h à 18h

Saint-Amand-Longpre

Chapelle Notre-Dame de Villethiou, Rue Notre-Dame-de-Villethiou. Reconstruite au milieu du XIXe siècle, elle a été restaurée en 2019, les vitraux ont été créés et restaurés par l’atelier de l’association Résurgence. Accès libre : samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Saint-Arnoult

Roue de carrier lieu-dit Les Huttes. XVIIIe siècle d’un diamètre de 4m, elle servait à hisser de gros blocs de pierres de taille de la carrière souterraine située 10m plus bas. Visible uniquement de l’extérieur, restaurée par l’association Résurgence. Site privé

Saint-Firmin-des-Prés

Chapelle Saint-Vrain, Ouverture exceptionnelle. La chapelle Saint-Vrain est à l’origine une chapelle seigneuriale construite probablement au XIe siècle. Sur l’emplacement d’un prieuré du XIVe siècle, cette petite chapelle reconstruite au XIXe siècle surplombe un vallon où coule le Réveillon. Accès libre : samedi 9h-12h/14h-17h, dimanche 10h-12h/15h-17h. Par l’association de sauvegarde de Saint-Vrain

Le près du Loir Nouveauté Dans le cadre de la mise en œuvre du projet culturel de territoire et du soutien à l’art contemporain, Territoires vendômois a choisi de lier la création d’artistes locaux et le patrimoine de nos communes. Exposition : œuvre de l’artiste Nix. Accès libre : samedi et dimanche. Projet culturel Territoires vendômois

Saint-Martin-des-Bois

Manoir de la Chevalinière, Lieu-dit la Chevalinière. Ancienne demeure seigneuriale de la vallée du Loir qui a conservé de beaux éléments architecturaux : fenêtres à meneaux, tourelle, escalier à vis, cheminées monumentales… Visites guidées : samedi et dimanche de 12h à 18h (toutes les 30 minutes). Site privé

Saint-Ouen

Exposition “la vie dans nos écoles” au 31 rue Barré de Saint-Venant. Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. Les mercredis 24 septembre et 1er octobre de 14h à 18h. En dehors de ces dates l’expo sera ouverte l’après midi sur rendez-vous jusqu’au vendredi 3 octobre. Dimanche 12 octobre expo ouverte de 10h à 18h lors de la 16e fête de la pomme. Par l’association de sauvegarde de la vallée de Saint-Ouen

Saint-Rimay

Visite guidée du W3, Quartier Général Allemand, Visite commentée du bunker, de la centrale téléphonique, du tunnel. Parcours de 6 km. Se munir d’une lampe et de bonnes chaussures. Randonnée pédestre historique : samedi à 8h45 – (durée 4h) RV : 7 rue du Tunnel à Saint-Rimay. Tarif réduit : adultes : 5€ adulte et 2€ pour les 12/18 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription au 02 54 77 19 15. Par l’association Hist’orius

Sargé-sur-Braye

Le château et la basse-cour des Radrets : site fortifié, des XVIe et XVIIe siècles, avec ses fossés et bastions. A l’intérieur du château, visite des anciennes cuisines, de la salle des gardes restaurée, de la chapelle et de la basse-cour, avec sa tour défensive et sa grange couverte d’une charpente en carène de vaisseau renversé du XVIe siècle. Visite du château et exposition “Sargé-sur-Braye à la fin du XIXe siècle” documents photographiques de Simon du Vigneau et dessins d’Elisabeth de Waresquiel. Accès : sam. et dim. de 13h30 à 19h30. Tarif réduit : 3€, gratuit jusqu’à 16 ans. Rens. 06 49 44 38 04

Château de Montmarin : Belle demeure du XVIIe siècle avec chapelle, pigeonnier et parc. Le château est en hauteur, adossé à un bois et domine la vallée de la Braye. Le château de Montmarin a été construit à l’emplacement de celui de la Tuaudière… Visite accompagnée le sam. et dim de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif 3€ gratuit -18 ans Rens 06 70 18 30 47

Sasnières

Église Saint-Martin XIIe siècle remaniée à différentes époques. Accès libre : samedi et dimanche de 9h à 18h. Exposition sur l’histoire de l’église

Balade patrimoniale Nouveauté Promenade commentée de 5 km présentant l’histoire du village de Sasnières, les chemins ruraux de la forêt de Prunay et l’ancien prieuré de la Hubaudière, site privé. Samedi et dimanche, à 15h. RV : devant la mairie de Sasnières, prévoir des chaussures adaptées à la marche. Par l’association Les Amis de Sasnières

Jardin du Plessis Sasnières, Classé Jardin remarquable, 3 allée de Rosamee Henrion. Autour d’un étang d’eaux vives, le plus anglais des jardins français vous invite à déambuler sur ses allées de gazon. Enclos fleuri et mise en scène par thématiques chromatiques. Samedi et dimanche de 10h à 18h (avec un plan d’aide à la visite). Tarif réduit : 10€/adulte et gratuit jusqu’à 17 ans et pour les personnes en situation de handicap. Site privé

Lavoir, Rue de la mairie, Exposition sur l’histoire des lavoirs

Selommes

Dolmen de Cornevache, lieu-dit les Prasles. Accès libre

Ternay

Château de Bois Freslon. Propriété privée. Début XVe, XIVe et XIXe siècles. Accès : visible uniquement de l’extérieur,

Thoré-la-Rochette

Château de Rochambeau, accès parking par le hameau de Varennes, D917. Ouverture exceptionnelle du 16 au 19 septembre et pour les Journées du Patrimoine. Situation particulière entre Loir et coteau avec ses troglodytes et ses fleurs. C’est dans ce cadre que vécut la Maréchal de Rochambeau né à Vendôme en 1725 et mort chez lui en 1807. Accès libre (extérieurs et chapelle) : samedi et dimanche de 12h à 18h. Visites guidées des extérieurs et de la chapelle : samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h (durée : environ 20 à 30 min) Stand téléthon. Site privé. Spectacle “Fantôme et patrimoine”, un intermède divertissant et instructif, écrit et mis en scène par Nathalie De Gouberville et Bruno Massardo, présenté dans l’Espace Troglodite du Château de Rochambeau, Sam 20 & Dim 21 Septembre à 16h30. Entrée libre, sortie au chapeau. Rens 06 20 77 92 25

Zone i /Moulin de la Fontaine, Le Moulin de la Fontaine est constitué de deux bâtisses, l’une datant du XVIIe et l’autre du XIXe siècle dont la roue était en exploitation jusque dans les années 1970. Expositions. Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. Visites commentées : durée 30 minutes. Buvette. Rens.: 06 42 16 41 20 ou info@zone-i.org

Trôo, labellisée, Petite cité de caractère

Les caves troglodytiques et l’ancien fournil de Trôo Rue Haute. Ouverture exceptionnelle. Caves et habitations troglodytiques ainsi qu’une ancienne boulangerie troglodytique (le fournil de Jérôme). Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. Rens. : associationaucoeurdetroo@gmail.com ou 07 86 73 58 38

Ecomusée de la cave Yuccas, 14 rue GouffierLa seule habitation troglodytique de la vallée du Loir transformée en musée. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif : 2€ par adulte, 1€ pour les enfants à partir de 10 ans et gratuit pour les enfants jusqu’à 9 ans. Par l’association Au cœur de Trôo

Ensemble du système défensif de Trôo Rue du château. Construit en 1049, le système défensif est composé d’une première enceinte avec 22 tours, de 2 portes et d’une motte castrale, puis à partir du 14e siècle d’une seconde enceinte. Classé Monument historique le 19 décembre 2008. Visite libre : samedi et dimanche

Circuit : remontez le temps en 1 seconde ! Activité jeune public. En vous promenant, découvrez la ville d’hier et celle d’aujourd’hui, grâce à 10 visuels géants installés là où les photos ont été prises. Amusez-vous à découvrir ce qui a changé en 100 ans ! Accès libre : samedi et dimanche – en autonomie. Par l’association Au Coeur de Trôo

Collégiale Saint-Martin, Rebâtie aux XIIe et XIIIe s., restaurée au XIXe siècle. Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 18

Exposition des châteaux médiévaux de la vallée du Loir, 1000 ans d’histoire Courseoir des Montaigus, entre le 59 et le 61 rue Haute. Accès libre : samedi et dimanche. Par l’association Au cœur de Trôo

Salon des métiers d’art et des artistes troglodytiques “Trôo d’artistes à ce salon”, rue Haute Org. par l’assoc. Au coeur de Trôo. Rens. : associationaucoeurdetroo@gmail.com ou 07 86 73 58 38

Gare de Trôo, maquette, boutique et buvette Lieu-dit la Filetière, Saint-Quentin-les-Trôo. Le musée présente des fossiles, vidéo et photos de la région ainsi que des trains miniatures. Animations : visite du musée, buvette, exposition de voitures anciennes… Visites guidées : samedi et dimanche de 10h à 17h Tarif : 2 € par adulte, gratuit pour les moins de 10 an. Par l’Amicale de la gare

Visite de Trôo avec l’inspecteur Randoland ! Activité jeune public. Découvrir Trôo pour les enfants à travers un jeu proposé avec questions et observation. Gratuit si support téléchargé sur le site internet de Au cœur de Trôo : http://trootourisme.jimdo.com sinon 0,50€. Par l’association Au cœur de Trôo

Visite guidée du village troglodytique ! Venez découvrir l’histoire de ce village troglodytique et certaines de ces facettes méconnues lors de cette visite commentée à travers le patrimoine de la ville. Visites guidées : samedi et dimanche à 14h30 (durée 2h)RV devant la collégiale Saint-Martin Tarifs : 6€/adulte ; 3€ enfants de 2 à 9 ans. Par l’association Au cœur de Trôo Org. par l’assoc. Au coeur de Trôo. Réservation : associationaucoeurdetroo@gmail.com ou 07 86 73 58 38

Marché gourmand troglodytique de producteurs locaux, rue haute de 10h à 18h Lire page 37

Vallée de Ronsard

Maison Natale de Ronsard, manoir de la Possonnière La Possonnière /Couture-sur-Loir. Lieu de naissance du poète Ronsard, chef de la Pléiade : manoir et communs troglodytiques dont les façades sont ornées de sculptures Renaissance et d’inscriptions latines. Jardin d’inspiration Renaissance créé en 2020. Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 18h30. Visites commentées : samedi et dimanche à 14h30 et 16h par la guide-conférencière (durée 3/4h-1h) réservation conseillée par mail maisonnatalepierrederonsard@catv41.fr Tel. : 02 54 72 40 05 Exposition : «Dans la bibliothèque imaginaire» de l’artiste peintre Frédéric Lère, Exposition sur la jeunesse de Ronsard. Tarif réduit : 3€/adulte et gratuit pour les moins de 15 ans. Site Territoires vendômois

Vendôme – Ville d’art et d’histoire

Abbaye de la Trinité, Rue de l’Abbaye. Les médiévales de Vendôme Autour de l’abbaye. Animations et spectacles gratuits, programme détaillé sur place. Par Territoires Vendômois – Direction de l’attractivité culturelle

Clocher roman de la Trinité Visites guidées : samedi à 10h, 11h, 14h, et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h (durée : 1h). RV : parvis de la Trinité, réservations sur place, le jour-même. 20 personnes /visite. Par des guides conférenciers. Église Sainte-Trinité

Accès libre : samedi de 9h à 19h La Trinité : du roman au gothique

Visites guidées : samedi et dimanche à 11h (durée : 1h) par des guides conférenciers. RV : parvis de la Trinité, réservations sur place, le jour-même. Les stalles

Sièges en bois sculptés réservés aux moines, XVe siècle, dans le chœur de l’église. Visite guidée : dimanche à 17h (durée : 45 min). RV : dans le chœur de l’église. Par Bernard Diry, président de la Société Archéologique Présentation de deux tableaux liés par leur provenance : «Descente de croix» et «Saint Michel terrassant le démon»

Dimanche à 15h30. RV : nef de l’église, par Bernard Diry, président de la Société Archéologique

Exposition invitant à découvrir les fresques romanes des vallées du Loir et de la Braye (Chapelle Saint-Pierre). Présentation et visite permanente des stalles de chœur. Accès libre : samedi et dimanche Salle capitulaire (Accès par la cour du Cloître de la Trinité)

Peintures murales romanes de la salle capitulaire. Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 18h. Atelier maquette : construis ta voûte – Nouveauté – Les enfants pourront construire la voûte d’une église (avec une maquette en bois) comme faisaient les charpentiers et les maçons au Moyen Âge.

Accès libre : samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. Accueil par des guides conférencières. RV : cour du cloître de l’abbaye de la Trinité- atelier patrimoine

Archives municipales et communautaires de Vendôme Rue Christiane Granger. Présentation de documents en salle de lecture et animations autour du patrimoine. Accès libre : samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h / dimanche de 14h30 à 16h. Visites guidées : samedi à 10h30, 14h30 et 16h / dimanche : 14h30 et 16h Réservation conseillée au 02 54 89 44 55 ou archives@catv41.fr

Bibliothèque de la Société Archéologique, Ancien hôtel du Saillant, parc Ronsard. Accès libre : samedi de 14h à 18h. Dimanche de 14h30 à 17h. Exposition : «Architecture remarquable» présentation par L. Voinot, bibiothécaire. Samedi à 15h30 et dimanche à 14h30. Par la Société Archéologique

Chapelle Saint-Jacques Près du 56, rue du Change – Rue Saint-Jacques : Entrée pour les personnes à mobilité réduite. Chapelle sur le chemin de Saint-Jacques – XIIe – XVIe siècles. Exposition : œuvres Dominique Spiessert. Accès libre : samedi et dimanche de 14h à 19h. Visites commentées de l’exposition par Philippe Berthommier : samedi et dimanche à 14h30 (sans réservation) durée 45 min. Présentée par Territoires Vendômois – Direction de l’attractivité culturelle

Les grands Greniers de l’abbaye de la Trinité Ouverture exceptionnelle 6 impasse des Grands Greniers. Greniers du XIIe siècle. Visite commentée des étapes de la restauration par les membres de l’association Résurgence Exposition des 55 ans : Les 35 chantiers bénévoles de restauration du patrimoine bâti et les 270 vitraux créés et restaurés en Vendômois par l’association depuis sa création en 1970. Accès libre : samedi et dimanche de 14h30 à 18h. Démonstration des travaux de création et de restauration de l’atelier vitrail

Château 6 rampe du château. Vestiges des XIIe-XVe siècles, parc depuis le XIXe siècle (vue panoramique sur Vendôme). Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 21h Exposition : Châteaux médiévaux en vallée du Loir, 1000 ans d’histoire Le Pavillon (entrée parc du château). Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Accueil par l’Association Château de Vendôme, berceau des Bourbon Exposition : le chantier de restauration du château en images Allée centrale du parc du château. Accès libre : samedi et dimanche de 9h à 21h. Par la ville de Vendôme Capitainerie (vestige du donjon primitif du château) Ouverture exceptionnelle 5 rampe du château. Site privé du donjon primitif quadrangulaire, premier point fortifié au XIe siècle. Explications historiques et archéologiques. Vue sur le faubourg Saint-Lubin et la ville. Accès libre : samedi et dimanche de 14h à 19h Site privé Château au fil des pierres et de l’histoire Les traces de la forteresse médiévale et des anciens logis, les heurts de l’histoire et une. Évocation des récents travaux de restauration. Visite guidée par un guide conférencier : samedi : 11h, 14h, 16h et dimanche : 11h, 14h (durée 1h) Les jardins suspendus du château de Vendôme Ouverture exceptionnelle 6 rampe du château. Jardin privatif situé en dessous de la collégiale du château, vue panoramique sur Vendôme Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Accueil par l’Association Château de Vendôme, berceau des Bourbon Tourelle de la glacière Ouverture exceptionnelle Nouveauté. Spectacle immersif relatant les légendes et les temps forts de l’histoire de Vendôme. Durée : 8 min. présenté en boucle Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Par l’Association Château de Vendôme, berceau des Bourbon



Hôtel de Ville Nouveauté Dans le cadre de la mise en œuvre du projet culturel de territoire et du soutien à l’art contemporain, Territoires vendômois a choisi de lier la création d’artistes locaux et le patrimoine de nos communes. Exposition : œuvre de l’artiste Aliette Gousseau. Accès libre : samedi et dimanche Rencontre avec l’artiste : samedi à 15h Projet culturel Territoires vendômois

Images et sons en Vendômois, 1er étage dans l’ancien hôtel du Saillant, parc Ronsard. Photothèque de plus de 35 000 documents, essentiellement des cartes postales anciennes et des photos d’époque concernant l’arrondissement de Vendôme. Accès libre : samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 14h30 à 17h30. Exposition : Eléments architecturaux de Vendôme et du Vendômois. Présentée par Images et sons en Vendômois

Les fortifications de Vendôme Parcours extérieur sur le tracé et l’histoire des fortifications de Vendôme édifiées à la fin du 13e siècle et modifiées au cours du temps. Visite guidée par un guide conférencier : samedi à 15h30 et dimanche à 10h30. RV : Office de tourisme Durée : 1h30

Parcours ludique au cœur de Vendôme Hôtel du Saillant – 47 rue Poterie. Visites libres en autonomie. Profitez d’un parcours d’énigmes «spécial Journées Européennes du Patrimoine» dans le centre-ville historique pour (re)découvrir de façon ludique le patrimoine de Vendôme. Circuit à télécharger sur vos smartphones ou directement sur le site : Wivisites.com Point de départ et rens. à l’office de tourisme au 02.54.77.05.07 ou par mail :ot.vendome@wanadoo.fr. Office de Tourisme ouvert le samedi de 10h à 12 h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h

Porte Saint-Georges Ouverture exceptionnelle. Face au n°2, rue Poterie, accès sous les arcades. Ancienne porte médiévale au sud des fortifications de Vendôme, décor Renaissance du XVIe siècle. Visites guidées : dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h (toutes les 30 minutes). Accès exceptionnel à la salle des mariages. Accueil par un guide conférencier. Accès régulé à l’entrée

Résidence Ciclic animation 3 allée de Yorktown. Ouverture exceptionnelle. Ciclic Animation est la résidence pour le cinéma d’animation de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire. C’est un lieu de création pour les équipes professionnelles de films d’animation et un lieu ouvert au public grâce à une saison culturelle composée de projections et de rencontres. Accès libre : Samedi et dimanche de 14h à 17h : visite de l’exposition permanente et des espaces de travail des artistes en résidence.

Tour de l’Islette, Rue du Puits, accès face à la maison de retraite des Tilleuls Ouverture exceptionnelle. Tour XIIIe XVe siècles, témoignage des anciennes fortifications. Accès libre : samedi de 14h30 à 17h30 et dimanche de 10h à 12h30 Accueil par un guide conférencier

Visite d’un atelier de mobilier conçu à partir de déchets plastiques inexploités; 2 allée Ernest Nouel, local 104/105. Sans réservation, accès gratuit vente exceptionnelle d’objets à prix d’usine sur place. Samedi et dimanche de 9h à 18h. Rens et info : cgille@waste-hope.com. Waste and hope

Villedieu-le-Château

Vestiges du prieuré fortifié Vestiges du prieuré fondé au XIe siècle et fortifié au XIVe siècle (extérieurs seulement), Accès libre : extérieurs seulement.

Villiers-sur-Loir

Côteau Saint-André, 102 avenue Pierre-Armand Colin. Ouverture exceptionnelle. Site troglodytique et ancienne extraction de calcaire. Visites guidées : dimanche à 14h et à 16h (durée : 1h30). RV : le long de la RD 5, un panneau indiquera le site. Par la commune de Villiers-sur-Loir