Les Promenades Photographiques : «Extrême Orient & Végétales»

Vendôme et le Vendômois accueillent à nouveau Les Promenades Photographiques, à la découverte chaque année de photographes talentueux avec un thème défini : en 2020, ce sera l’Extrême Orient. En parallèle, Odile Andrieu, directrice artistique de ces douces Promenades à travers le vendômois, essaie en permanence de se renouveler, trouvant avec son équipe de bénévoles, des idées originales toujours autour de la photo. Que ce soit la «Curieuse équipe du Dr Faton» et ses procédés alternatifs ou les «Végétales» que l’on retrouvera à Sasnières, au château de Meslay et à la Fondation du Doute à Blois, ces photos artistiques autour du monde du vivant et de la biodiversité nous ramènent dans la beauté de la nature. Un rendez-vous qui pourrait se décliner chaque année. D’autres partenariats se sont mis en place, entre autres, avec l’Office de tourisme autour du végétal et des savoir-faire touristiques, gastronomiques et culturels du Vendômois. Un programme alléchant à voir et déguster jusqu’au 20 septembre…

A Vendôme :

Chapelle Saint-Jacques. 14h30-18h30, jusqu’au 31 août (fermé le mardi) : MAX PAM «Sea of love»

Musée de Vendôme. 14h30-18h30, jusqu’au 31 août (fermé le mardi) : ALBARRÁN & CABRERA «The Mouth of Krishna»

Manège Rochambeau. visible jusqu’au 20 septembre : 14h30-18h30 (fermé le mardi) jusqu’à fin août puis uniquement le w.e. en septembre

* ALBARRÁN & CABRERA «The Mouth of Krishna»

* CUCHI WHITE «Les incongruités du réel»

* YANN STOFER «Hokkaido»

* ALEX HUANFA CHENG «Chinese Wonderland»

* LAWRENCE SUMULANG «Manila Gothic»

* KENSAKU SEKI «Gokab»

* TSUTOMU YAMAGATA «Ten Disciples»

* YAN MORVAN «BKK»

* WIKTORIA WOJCIECHOWSKA «Short Flashes»

* MAKI UMABA «Futari»

* MI-YEON «I and Thou»

* MARVIN TANG «Stateland (2015)»

* E. ARFEUIL ET A. LIEBERT «Scars of Cambodia. Un passé sous silence»

* ALEXANDRE DUPEYRON «Runners of the future»

* FRED STUCIN «Sumatra, Indonésie»

* AKIHIRO SHIROZA «Glorification of the dead»

* ALAIN LE BACQUER «Ren»

* LAURA BONNEFOUS «Failles»

* BOURSE DES AMIS DU MUSÉE ALBERT-KAHN

* JULIE FRANCHET «Esprit de Famille – Arménie»

* YULIA GRIGORYANTS Lauréate 2020 «Cosmic Solitude»

Projection, 14h30 – 18h30 : prix Mark Grosset. Exceptionnellement cette année, en raison de la pandémie COVID-19, les travaux des étudiants sont présentés sous forme de projection au Manège Rochambeau.

Parc du château – extérieur : visible jusqu’au 20 septembre : 14h30-18h30 (fermé le mardi) jusqu’à fin août puis uniquement le w.e. en septembre

* YULIA GRIGORYANTS «Cosmic Solitude»

* ALEKSEY MYAKISHEV Lauréat de la Bourse 2020 «Le nord russe»

* ALEKSEY MYAKISHEV «Le nord russe»

Fabrique du docteur Faton (34 rue du Dr Faton, Vendôme) : visible jusqu’au 20 septembre : 14h30-18h30 (fermé le mardi) jusqu’à fin août puis uniquement le w.e. en septembre

* Campus international (date à venir) : Les Promenades Photographiques organisent un workshop dédié aux étudiants d’écoles de photographie internationales.

Aux alentours :

Convergence / Les Végétales est une nouvelle initiative mise en place conjointement avec l’Office du Tourisme de Vendôme et la Région Centre Val de Loire.

Sous une forme poétique et contemporaine la photographie s’interroge sur le vivant et la préservation des espèces. Il s’agit ici de vous révéler les travaux de photographes spécialisés sur les végétaux. Le premier cycle d’expositions portera sur les fleurs et les insectes. Trois lieux sont associés à ce nouveau projet :

Le Château de Meslay accueillera quatre artistes en intérieur et en extérieur : ALINE HÉAU «L’herbier bleu» / JEAN-PAUL TEXIER «Monde agité» / PASCAL GOËT «Pareidolia» / VIRGINIE SUERES «Water beings»

Le Domaine du Plessis Sasnières avec une exposition sur le même thème : CYRUS CORNUT «Lost in the forest»

Enfin La Fondation du Doute s’associe aux Promenades Photographiques pour présenter une exposition dans son jardin, à Blois : MICHEL GANTNER «Nuits végétales»

