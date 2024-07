Musée exceptionnel

Mi-juillet, Montoire-sur-le-Loir accueillera un nouveau musée, celui du costume traditionnel, une collection unique construite sur plus de 50 ans d’échanges à travers le monde de deux passionnés, Adeline et Jean-François Proux, créateurs de Musikenfête et du festival international folklorique de Montoire.

Dans l’ancien couvent des Augustins, propriété municipale et à quelques mètres de Musikenfête, musée qui réunit des instruments de musique du monde entier, ce nouveau lieu d’exposition mettra en lumière tous ces précieux costumes, plus d’une centaine de tous les continents, offerts ou achetés par ces passionnés et stockés dans des housses. Certains costumes ne sont pas simplement esthétiques, ils ont une véritable histoire émouvante comme celui de cette danseuse indienne, venue au festival dans les années 90, véritable militante de la condition féminine en Inde et qui a laissé cette tenue.

Au milieu de toutes ces pièces, brodées et fabriquées à la main, aux couleurs chatoyantes, plusieurs sont exceptionnelles comme celle portée à la cour royale du Laos qui se trouve en vitrine. « Lorsque les communistes sont arrivés en 1975, toute la famille a été décimée. Cependant, un costume a pu être sauvé et conservé aux Etats-Unis par un membre de la famille. Il nous en a fait don. Brodé à la main évidemment en coton et soie avec tous les symboles de la cour comme le dragon, le phénix ou les grenouilles » détaille Adeline Proux. Ce nouveau musée sera sur deux niveaux du couvent et les costumes seront régulièrement changés pour éviter qu’ils s’abîment dans le temps avec la lumière et l’humidité. Il est prévu également d’en faire un film, projeté sur place.

Ce lieu emblématique de la ville revit dorénavant, beaucoup d’émotions qui ressortent de ces pièces d’étoffe uniques dans ce lieu magnifique et inspirant, un lieu de recueillement en somme.