La CLCV vous informe

L’annuaire des entreprises :

La plateforme annuaire-entreprises.data.gouv.fr permet de retrouver toutes les données publiques détenues par l’administration sur une entreprise, une association ou un service public et de vérifier les informations légales les concernant. Elle regroupe des données ouvertes issues des téléservices des administrations. Cette plateforme permet d’accéder à une sélection d’informations sur une entreprise, une association ou une administration.

Achat immobilier, 4 erreurs à éviter :

Avant de signer, gardez en tête ces 4 points pour éviter les mauvaises surprises :

Ne pas se fier qu’aux diagnostics : le diagnostic de performance énergétique (DPE) ou l’état électrique ne disent pas tout sur la solidité du toit ou l’état des façades. Se méfier des «rénovations de surface» : une peinture neuve peut cacher des fissures structurelles ou de l’humidité. Regardez derrière le décor. Garder la tête froide : utilisez une grille de critères précise pour que le coup de cœur ne l’emporte pas sur la raison. Vérifier l’environnement : le bruit, le voisinage et l’isolation phonique sont aussi importants que la surface du salon.

Règlement européen :

A partir du 1er juillet 2026, pour chaque colis de plus de 150€ provenant hors de l’Union Européenne, nous devrons payer une taxe de 3€.

Objets à ne pas mettre dans la poubelle jaune :

Dans la pratique, le syndicat dresse une «liste noire» très concrète. Il rappelle que «Dans le bac ou sac jaune, presque un tiers des déchets sont des erreurs de tri : ordures ménagères, piles et batteries, bouteilles de protoxyde d’azote, vis et clous, seringues et flacons en verre, textiles à usage unique comme les masques ou de l’essuie-tout, emballages encore pleins ou encore objets en plastique».

Piles, batteries et bouteilles de protoxyde d’azote : à déposer en magasin ou en déchetterie, jamais avec les emballages.

Seringues et flacons en verre : retour en pharmacie ou dans les points de collecte dédiés.

Vis, clous et petits métaux : direction ordures ménagères ou déchetterie selon la quantité.

Masques, essuie-tout et autres textiles à usage unique : uniquement dans la poubelle d’ordures ménagères.

Emballages encore pleins : à vider d’abord, sinon à jeter avec les ordures classiques.

Objets en plastique qui ne sont pas des emballages -: recyclerie s’ils sont en bon état, ou poubelle grise

Chargeur d’ordinateur :

Depuis le 1er avril 2026, toutes les ventes d’ordinateur dans l’Union Européenne comprennent un chargeur universel type USB-C. .