Une visite pas comme les autres !

Pendant la soirée du samedi 29 juin, chacun est invité à franchir le seuil de l’abbatiale de la Trinité afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : la soirée débutera par une messe à 19h et ensuite vous serez invités à un apéritif sur le parvis de la Trinité suivi de visites aux chandelles ou guidées, de concerts, de choeurs, d’expositions de création contemporaine et/ou d’ornements liturgiques, de lectures, de temps de prière…

La Nuit des églises est une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle participent chaque année plusieurs centaines d’églises. Cet événement permet d’ouvrir les portes des églises et accueillir largement tous ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent etc.

Venez et voyez et laissez-vous surprendre !