Êtes-vous certain(e) de connaître le bridge?

Le bridge, jeu de cartes, a une mauvaise image qui lui colle à la peau. Sans trop savoir ni pourquoi ni comment, on lui reproche à la fois d’être trop compliqué, trop “intello”, pratiqué principalement par les notables de la commune prenant le thé autour d’une table Louis XVI recouverte d’un napperon en dentelle ! Ces deux derniers préjugés sont aussi faux l’un que l’autre.

Bien sûr que non, le bridge n’est pas une activité réservée à de prétendus intellectuels.

Bien sûr que non, le bridge n’est pas un jeu réservé à des populations de la haute bourgeoisie provinciale.

Certes, le bridge est un jeu (ou un sport cérébral, au choix) qui est, a priori, compliqué… Mais c’est justement cela qui en fait tout son attrait ! Face à un problème, on peut baisser les bras tout de suite. On peut également avoir l’envie de “se creuser les méninges” pour trouver la solution. Et plus on creuse, plus la satisfaction d’avoir trouvé est grande.

C’est ce type de satisfaction que le cercle de bridge de Vendôme aimerait vous faire découvrir dans la bonne humeur. Faire marcher les neurones, c’est vrai, mais toujours avec le sourire aux lèvres. Car oui, le bridge est convivial, passionnant, ouvert à tous.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus immédiatement…. Le bridge est un jeu de cartes dans lequel le hasard n’intervient absolument pas (contrairement à la belote ou au tarot). Plus exactement c’est un jeu avec des cartes pour lequel vous aurez besoin de logique et de bon sens.

Le principe en est très simple : un jeu de 52 cartes, distribuées à deux équipes de deux joueurs. L’objectif, appelé contrat, est d’essayer d’évaluer par chaque équipe le nombre maximum de plis possibles à remporter et ensuite de les réaliser. Là où l’affaire se complique un peu c’est dans le «comment faire pour définir et réussir ce contrat ?».

Pour cela, il est indispensable de prendre des cours d’initiation, puis de perfectionnement, avec un moniteur. Le club de Vendôme met quatre moniteurs à votre disposition (selon votre niveau initial et/ou selon vos disponibilités horaires).

Pour un débutant, il faut compter une année d’apprentissage à raison de 2 heures par semaine pour commencer à maîtriser les «outils indispensables» pour jouer correctement. Cette première année d’apprentissage n’a rien de rébarbatif. Il suffit de prendre son temps et de mettre un pied devant l’autre pour, progressivement, apprendre à marcher. Très vite, vous aurez le désir de comprendre comment progresser, encore et encore.

Mettez le doigt dans cet l’engrenage et il y a 99 chances sur 100 pour que vous deveniez «addict» car vous découvrirez, dans ce cheminement, des choses, qu’aujourd’hui, vous n’imaginez même pas possibles.