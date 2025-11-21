Nouvelle édition d’Abbaye on ice

Installée de nouveau dans son bel écrin au parvis Rochambeau à Vendôme, du 28 novembre au 18 janvier, la patinoire permettra à petits et grands de glisser, s’amuser et partager de bons moments en famille ou entre amis.

Comme chaque année, pour célébrer son ouverture, un spectacle sur glace est proposé gratuitement :

Vendredi 28 novembre à 19h :

«Il était une fois le grand atelier du Père Noël», présenté par Minuit production.

00ns le grand atelier du Pôle Nord, les lutins s’activent sans relâche : la nuit de Noël approche, et les cadeaux doivent être prêts à temps pour les enfants du monde entier.

Tout au long du spectacle, la voix du Père Noël rythme la cadence des préparatifs.

À chaque annonce, une commande spéciale prend vie sur la glace…

Conçu pour émerveiller toute la famille, ce spectacle transporte le public au cœur de l’atelier du Père Noël, là où la magie prend forme.

À travers des tableaux spectaculaires et poétiques, il éveille l’imaginaire des enfants tout en offrant divertissement et émerveillement aux adultes. Une parenthèse enchantée qui offre un voyage dans le mode rêvé de Noël. De l’émotion au geste artistique pour lier la magie de Noël avec un moment inoubliable.

Rendez-vous à partir du 28 novembre pour flâner autour du marché de Noël, découvrir les spectacles et passer de bons moments sur la glace.