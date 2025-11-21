Sorties et loisirsSpectacles

Nouvelle édition d’Abbaye on ice

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 28 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
abbaye on ice 2

Installée de nouveau dans son bel écrin au parvis Rochambeau à Vendôme, du 28 novembre au 18 janvier, la patinoire permettra à petits et grands de glisser, s’amuser et partager de bons moments en famille ou entre amis.

Comme chaque année, pour célébrer son ouverture, un spectacle sur glace est proposé gratuitement :

Vendredi 28 novembre à 19h :

«Il était une fois le grand atelier du Père Noël», présenté par Minuit production.

abbaye on ice 100ns le grand atelier du Pôle Nord, les lutins s’activent sans relâche : la nuit de Noël approche, et les cadeaux doivent être prêts à temps pour les enfants du monde entier.

Tout au long du spectacle, la voix du Père Noël rythme la cadence des préparatifs.

À chaque annonce, une commande spéciale prend vie sur la glace…

Conçu pour émerveiller toute la famille, ce spectacle transporte le public au cœur de l’atelier du Père Noël, là où la magie prend forme.

À travers des tableaux spectaculaires et poétiques, il éveille l’imaginaire des enfants tout en offrant divertissement et émerveillement aux adultes. Une parenthèse enchantée qui offre un voyage dans le mode rêvé de Noël. De l’émotion au geste artistique pour lier la magie de Noël avec un moment inoubliable.

Rendez-vous à partir du 28 novembre pour flâner autour du marché de Noël, découvrir les spectacles et passer de bons moments sur la glace.

Horaires et programme complet des animations dans notre prochaine édition !
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 28 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

retour a tomioka 2

«Retour à Tomioka»

il y a 2 heures
conference le grand livre des sarthois 2025 2

Le grand livre des Sarthois

il y a 2 jours
shirley et les tableurs lors ed la remise de la c3 gagnee a la duckrace 1

Une voiture gagnée pour un ticket acheté

il y a 6 jours
mahonia 1

Le Mahonia Charity

il y a 1 semaine
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page