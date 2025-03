Les coups de coeur de l’Espace E. Culturel

Coup de cœur Littérature de Carine

Va où la rivière te porte, de Shelley Read

Fin des années 40, Torie, 17 ans gère le verger de pêche de son père dans une petite ville du Colorado. Lorsqu’elle rencontre par hasard dans la rue Wilson Moon, jeune vagabond mystérieux, la vie semble lui sourire. Une rencontre qui va pourtant déclencher autant de passion que de malheurs…

Un récit d’apprentissage intense, profond, qui nous emporte au cœur des montagnes et des rivières, et qui nous fait grandir, pleurer, voyager. Un grand plaisir de lecture !

Coup de cœur de Paul

Mauvais oeil, d’Etaf Rum

Yara a tout pour être heureuse : un mari travailleur, deux enfants magnifiques et un poste à l’université qui lui permet de vivre de sa passion pour l’art. Cependant, déchirée entre sa vie professionnelle et familiale, elle s’interroge sur l’hérédité de la malédiction qui a pesé sur sa mère en Palestine.

Dans son deuxième roman, Etaf Rum examine les tensions entre l’héritage familial et la recherche d’autonomie chez une femme américano-palestinienne, tiraillée autant par son passé que son présent. L’écriture est pleine d’émotion et les personnages sont profondément humains.

Coup de cœur de Claudine

À la poursuite de Jack Gilet, de David Ratte

Etats-Unis, début du XXe siècle. La croyance populaire veut que les animaux aient une conscience morale, si bien qu’ils sont jugés et condamnés à l’issue de procès surréalistes pour avoir causé des nuisances. Jack Gilet est chargé de les exécuter selon les procédures fédérales. Son destin bascule après l’exécution d’une chèvre. La propriétaire de l’animal, la belle Winifred, compte bien se venger.

Une BD originale qui nous permet de découvrir le métier de bourreau pour animaux, une profession absurde, mais qui a réellement existé.

Coup de cœur Jeunesse d’Anaïs

Les mystères de Baskerville Hall, de Ali Standish

1868, Angleterre. Le jeune Arthur Conan Doyle se fait remarquer pour ses capacités de déduction exceptionnelles. Il est invité à rejoindre Baskerville Hall, une école secrète pour enfants extraordinaires.

Suivez Arthur et ses amis dans une intrigue pleine de mystères. Complots, manipulation et révélations seront au rendez-vous !