Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois

  • Mardi 4 novembre : jeu Skyjo, 14h avec Nadège
  • Mercredi 5 novembre : activité manuelle, 14h avec Sandrine. «Tasse renversée»
  • Mercredi 12 et jeudi 20 novembre : marche à Saint-Ouen, 14h RDV au plan d’eau, côté église (repli au réseau en cas de pluie)
  • Mercredi 19 novembre : jeu Skip-Bo, 14h avec Michèle et Denise
  • Mercredi 26 novembre : activité manuelle, 14h avec Nelly. «Boîte décorative de fête». Apporter papier uni ou non 210-220gr, colle, ciseaux, cutter, plioir, plaque de rainurage, crayon, gomme…)
  • Jeudi 27 novembre : danse de bien-être 14h avec Sandrine.
  • Tous les lundis : scrabble, 14h
  • Tous les vendredis : chants avec «La chorale du bonheur». 14h au Centre social
    (sauf vacances scolaires).

Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits. Ils se déroulent au local du réseau.

Toute personne est bienvenue !

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois : 42 avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme. Tel 02 54 80 29 32 reseaudechanges41@gmail.com
