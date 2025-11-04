Économie et sociétéAssociations
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois
- Mardi 4 novembre : jeu Skyjo, 14h avec Nadège
- Mercredi 5 novembre : activité manuelle, 14h avec Sandrine. «Tasse renversée»
- Mercredi 12 et jeudi 20 novembre : marche à Saint-Ouen, 14h RDV au plan d’eau, côté église (repli au réseau en cas de pluie)
- Mercredi 19 novembre : jeu Skip-Bo, 14h avec Michèle et Denise
- Mercredi 26 novembre : activité manuelle, 14h avec Nelly. «Boîte décorative de fête». Apporter papier uni ou non 210-220gr, colle, ciseaux, cutter, plioir, plaque de rainurage, crayon, gomme…)
- Jeudi 27 novembre : danse de bien-être 14h avec Sandrine.
- Tous les lundis : scrabble, 14h
- Tous les vendredis : chants avec «La chorale du bonheur». 14h au Centre social
(sauf vacances scolaires).
Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits. Ils se déroulent au local du réseau.
Toute personne est bienvenue !
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois : 42 avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme. Tel 02 54 80 29 32 reseaudechanges41@gmail.com