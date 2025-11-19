Pour une eau irréprochable

Le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable (SMAEP) de Selommes qui couvre en eau 6 communes a installé récemment dans son château d’eau de Villemardy, grâce à l’intervention commandée à SUEZ, une unité de traitement des pesticides et réhabilité sa tête de forage.

« L’ARS n’a jamais mis en place de restriction sur la consommation d’eau sur nos communes car toujours conforme à la consommation et donc aucune obligation pour nous d’installer ce système de filtration mais l’on sait bien que les normes vont évoluer et cette nouvelle station permettra une sécurisation bien meilleure» souligne Gilles Leguereau, maire de Villemardy et président du SMAEP. En effet, après un appel d’offre remporté par l’entreprise SUEZ qui gère également le schéma de distribution d’eau des communes du SMAEP, cette unité de traitement de l’eau grâce à des filtres en charbon traite dorénavant 100% de l’eau redistribuée. «Les 20m3 de charbons doivent chaque semaine être nettoyés avec en parallèle la création d’une nouvelle lagune de décantation et sont renouvelés tous les 3 ans» détaille Nicolas Gauthier, responsable d’exploitation Secteur Loir-et-Cher chez Suez.

À cette nouvelle station, une armoire électrique a été rajoutée avec différentes alarmes et analyseurs pour une qualité d’eau irréprochable. «Tous les paramètres de fonctionnement sont gérés à partir de cette armoire et cet écran, ces informations qui sont remontées par télésurveillance dans nos locaux à Vendôme, pour une intervention rapide sur place» poursuit Nicolas Gauthier. La tête de forage a été également réhabilitée avec une colonne inox installée et une sonde de niveau bien utile pour l’enregistrement des données et déclarer un défaut en cas de baisse importante.