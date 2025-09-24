Le château inauguré et mis en lumière

En cette fin d’été, le château de Vendôme, lors de l’inauguration de sa restauration, a été célébré en lumière et en son tout le long d’un week-end.

Classé au titre des monuments historiques depuis 1840, c’est au XIIe siècle que le château en pierre des comtes et ducs de Vendôme est construit. Riche d’un passé prestigieux et victime de nombreuses attaques pendant la guerre de cent ans notamment, des guerres de religion ou de son démantèlement pierre par pierre lors de la Révolution française, la commune de Vendôme en devient propriétaire en 1932 après le don du comte de Beaumont pour en faire un lieu de promenade avec sa vue panoramique surplombant Vendôme si emblématique aujourd’hui.

L’effondrement d’une tour en 2001 vient témoigner de ses fragilités, d’un état sanitaire défaillant et de la nécessité d’agir d’urgence. Afin d’identifier les points de faiblesse de ces vestiges, un diagnostic a rendu ses conclusions en 2019. Enfin après un temps qui pouvait paraître interminable pour les amoureux du patrimoine, le chantier de restauration en trois phases débute en 2022 grâce à l’impulsion du Plan de relance de l’État mis en place après la pandémie et le soutien financier de la DRAC, de la commune de Vendôme et du Conseil départemental de Loir-et-Cher.

Ainsi, les travaux de restauration de la tour de Poitiers, élément majeur du site, ont initié le début de ce chantier colossal. D’abord par son étaiement et ses échafaudages impressionnants puis la restauration des maçonneries extérieures et intérieures, son escalier hélicoïdal et sa voûte. La mise en œuvre d’une couverture discrète parachève cette première phase. S’ensuivent les travaux de restauration dans une deuxième phase de l’ancien châtelet d’entrée avec ses deux tours, élément défensif de l’entrée médiévale du château. Et enfin, la restauration du front nord, face à la ville et du front sud, actuel entrée du château vient terminer ce chantier phénoménal qui a, disons les mots, sauvé cet héritage vieux de 900 ans.