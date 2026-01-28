14 clubs sportifs engagés

La ville de Vendôme a organisé en ce début décembre 2025, la signature officielle de la 5e édition des Contrats d’Objectifs Projets 2025-2026.

Ce dispositif, piloté par la Direction des sports, accompagne, pour une saison, complète les associations sportives locales dans la mise en œuvre de projets innovants favorisant l’accès au sport pour tous les publics.

Signé entre la ville et les associations sportives volontaires qui souhaitent s’engager dans cette démarche structurée de développement de leurs pratiques, ce programme «a vu une véritable évolution dans le temps et a permis la mise en place d’actions innovantes destinées à faire découvrir une ou plusieurs activités sportives aux jeunes» soulignait Jimmy Marcilly, adjoint en charge de la politique sportive de la ville de Vendôme.

Des contrats qui permettent également de faciliter l’accès au sport pour les publics non licenciés, augmenter le nombre de leurs adhérents et encourager des résultats sportifs dans chaque discipline. «En contrepartie des engagements pris par les clubs, la ville de Vendôme facilite la mise en œuvre de ces actions et les finance en partie» poursuivait l’élu.

À l’exemple de la saison dernière, les 12 contrats signés avec 12 clubs vendômois adhérents à l’USV-UA avaient abouti à 37 actions pour une enveloppe financière globale de 38 000€ dédiée au dispositif. Pour ces nouveaux contrats, 14 associations sportives ont signé le nouveau contrat pour un total de 40 actions programmées comme des animations dans le cadre du sport-santé, du sport au féminin ou de la réinsertion et au retour à l’emploi par le sport.