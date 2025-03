Une nouvelle saison pour Hist’Orius et bien plus encore…

Fin mars, chaque année l’association Hist’Orius, acteur important sur le Bas-Vendômois pour les visites des lieux et villages historiques ainsi que l’histoire locale, repart pour une nouvelle saison avec ses bénévoles. L’association a également quelques nouveautés en cette année 2025 et des projets plein la tête pour le futur.

L’association Hist’Orius est locataire à titre gratuit de la gare de Montoire-sur-le-Loir et chargée de son animation avec le musée historique ouvert tous les samedis de fin mars à début novembre. La saison dernière, entre les visites du musée, du W3 à Saint Rimay (ancien QG allemand de la Seconde Guerre Mondiale), des visites de Montoire et de Lavardin, l’association a accueilli plus de 1 400 visiteurs. La période hivernale a permis de lourds travaux entièrement financés par l’association à la gare historique. «Le local au 1er étage qui comprend deux pièces a été rénové et agrandi pour en faire d’une part une salle de réunion avec sa bibliothèque et d’autre part une nouvelle salle qui accueillera au printemps l’exposition gallo-romaine présentée à la salle des fêtes de Montoire» détaille Jean-Louis Huet, président de l’association.

Le 31 mai, Hist’Orius prévoit également, en partenariat avec l’association de Château-Renault «Paix et Mémoire 1945», d’organiser un grand évènement à Montoire de véhicules avec des parachutages, des commémorations XXL avec le rassemblement de 100 véhicules dont un char de l Seconde Guerre Mondiale.

«Nous désirons également exploiter au maximum ce lieu où nous avons engagé toute une réflexion et des devis chiffrés, avec l’aménagement des combles pour une future salle de conférence. Pouvoir également demain reconstruire, dans un rêve éveillé, les deux ailes de la gare qui ont été détruites sans aucune trace dans les archives de la SNCF pour y accueillir d’autres expositions» conclut le président.