Festival expérimental

Comme son nom l’indique, le Festival Brut, 3ᵉ édition sur un seul week-end en mars, aborde l’univers primitif et rustique de l’art théâtral, de la musique et de la danse. Un art de création sans fioritures, en direct, non pas vulgaire, naïf ou lourd, mais brut de décoffrage comme un vent de liberté.

Défendre les arts vivants en donnant la possibilité au plus grand nombre d’accéder au théâtre contemporain. Prendre des risques parce que tout n’est pas calibré, éveiller les curiosités et ébranler les certitudes de nos contemporains, le Festival Brut, partenariat entre la Wish Association de Vendôme et la compagnie Théâtre Brut, nous transporte sur un week-end dans un univers du possible. Le premier spectacle se fera avec la collaboration d’élèves de 4e de la section Segpa du collège Jean Emond au sein duquel la compagnie a été en résidence grâce à un dispositif du département et de la DRAC. Suivra un concert, une performance sonore serait plus juste avec Trois et Flavien Denis, acteur et véritable cheville ouvrière du festival. Le lendemain, place à la guitare expérimentale en improvisation avec Yohan Letourneux puis, à la danse avec la dernière création chorégraphique de la compagnie Marie Lenfant du Mans.

Un week-end découverte où la particularité est de surprendre le public par de l’art brut, sans artifices.

Festival Brut – les 21 et 22 mars au 3ᵉ Volume du Minotaure. Prix d'entrée libre. http://wish-aparte.com

Vendredi 21 mars

19h : «Libre» Restitution de la création d’éducation artistique culturelle avec les 4e du collège Jean Emond

20h : «Exécute» Performance sonore avec «Trois» et Flavien Denis

Samedi 22 mars