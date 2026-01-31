Labdating en préparation à Areines

L‘AgroCampus des 2 Vallées organise à nouveau une édition du LabDating, une journée dédiée aux métiers de laboratoires pour favoriser les rencontres entre professionnels et futurs talents début mars dans les locaux du lycée d’Areines.

Depuis 2014, le LabDating s’est imposé comme un événement incontournable pour les acteurs des laboratoires (analyse, contrôle qualité, R&D et expérimentation animale). Cette année encore, le lycée Agricole invite les professionnels à une journée riche en rencontres et échanges pour répondre aux enjeux du secteur. Plusieurs temps dans cette journée du 6 mars avec en matinée les professionnels qui pourront visiter l’animalerie pédagogique ou les labos d’analyses en physico-chimie, biologie et microbiologie, fraîchement équipés par la Région Centre-Val de Loire ou bien participer au Lab’Connect, un temps de connections pour croiser et comprendre les enjeux et les compétences entre le monde professionnel et celui de la formation en laboratoire.

En milieu de matinée à la fois des présentations des formations en labo de l’AgroCampus et 15 entreprises qui mettront en avant leurs activités et offres d’emploi en 5 minutes chrono par présentation. Après déjeuner, l’après-midi sera dédié au JobDating, des entretiens individuels avec des candidats motivés.

En 2025, une trentaine de structures étaient présentes et ont rencontré une centaine de candidats, une formule qui plaît…